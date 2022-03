Hospizarbeit in Wermelskirchen : In schweren Zeiten Ängste und Nöte teilen

In schweren Zeiten Ängste und Nöte teilen

Hospizarbeit in Wermelskirchen

Hospizarbeit in Wermelskirchen wird auch in Krisenzeiten geleistet. Foto: dpa/Felix Kästle

Wermelskirchen Die Hospizarbeit hört auch in Krisenzeiten nicht auf. Darauf machen die Koordinatorinnen des Hospizvereins Wermelskirchen, Annette Gennat, Ute Lüttinger und Anke Stolz, aufmerksam. Einmal im Monat findet im Hospizverein Wermelskirchen ein Mitarbeitertreffen statt.

Die ehrenamtlichen Mitarbeiter sprechen miteinander über besondere Herausforderungen in der Begleitung sterbender Menschen, Informationen werden ausgetauscht und weitergegeben, manchmal werden auch kleine Fortbildungseinheiten angeboten. Moderiert werden diese Treffen von den hauptamtlich tätigen Koordinatorinnen. Bei jedem dieser Treffen wird auch der verstorbenen Menschen gedacht, die begleitet wurden, und es werden für sie Kerzen der Erinnerung angezündet.

Annette Gennat: „Beim letzten Treffen war alles etwas anders. Wir waren sehr betroffen von den Ereignissen in der Ukraine, eine Kerze wurde für die Menschen im Kriegsgebiet angezündet. Eigene Ängste, Befürchtungen, Ohnmachtsgefühle und großes Mitgefühl mit den Ukrainern wurden ausgesprochen, Unverständnis und Wut gegenüber den Aggressoren kamen zum Ausdruck.“ Pandemie, Krieg in Europa, Klimawandel, das Leben ist zerbrechlich - „in Krisenzeiten merken wir, wie wichtig es ist, Ängste und Nöte mit anderen zu teilen, schwere Zeiten gemeinsam auszuhalten und sich gegenseitig zu unterstützen“, so Gennat. Die größte Krise im Leben eines Menschen sei vielleicht die Konfrontation mit schwerer Krankheit und dem eigenen Lebensende.