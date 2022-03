Ingo Mueller als einziger Feuerwehrmann in NRW ausgezeichnet : Ein Leben auf Abruf fürs Ehrenamt

Einen Tag nach der Auszeichnung in Düsseldorf, wurde Ingo Mueller von Bürgermeisterin Marion Lück ins Rathaus eingeladen. Gemeinsam mit seiner Frau Kerstin kann er nun die Ehrenamtskarte nutzen, um verschiedene Einrichtungen in NRW kostengünstig zu besuchen. Foto: Nick Deutz

Wermelskirchen Ingo Mueller wurde vom Ministerpräsidenten Hendrik Wüst mit der Jubiläums-Ehrenamtskarte ausgezeichnet. Seit Jahrzehnten lebt er ein Leben auf Abruf. Rückhalt erfährt er von seiner Familie, aber auch von seinem Arbeitgeber.

Bürgermeisterin Marion Lück ist sehr dankbar, dass sich die Stadt auf einen Ehrenamtler wie Ingo Mueller verlassen kann. Ingo Mueller sei ein Mensch voller Ruhe, Besonnenheit und vor allem auch Bescheidenheit, dem es ein großes Anliegen ist, das große Lob und die besondere Auszeichnung mit anderen zu teilen. Dies, so sprach es Marion Lück am Donnerstagmorgen im Rathaus an, sei ihr nicht zuletzt aufgefallen, als sie den stellvertretenden Leiter der Feuerwehr Wermelskirchen vor wenigen Tagen fragte, ob er denn nervös sei, die erste Jubiläums-Ehrenamtskarte von Ministerpräsident Hendrik Wüst im Haus der Geschichte in Düsseldorf überreicht zu bekommen. Die Antwort fiel sehr entspannt aus. „Nein. Ich muss ja nicht viel tun“, erwiderte Ingo Mueller mit einem Schmunzeln.

Und auch bei seinem Empfang im Rathaus am Donnerstagmorgen, zu welchem der Ehrenamtler einen Tag nach der Festveranstaltung in Düsseldorf eingeladen wurde, stellte Ingo Mueller klar, dass der Dank und die Wertschätzung in erster Linie dem gesamten Team der Freiwilligen Feuerwehr gebührt. „Ich bin total überrascht worden von der Nominierung und nehme die Auszeichnung sehr gerne für den gesamten Betrieb entgegen. Es klappt schließlich nur gemeinsam. Das ist wie in einem Uhrwerk, wo die Zahnrädchen ineinandergreifen müssen, um zu funktionieren“, sagte der gelernte Industriekaufmann, der seit 1989 hauptberuflich bei der Firma Ortlinghaus arbeitet.

Info Vereine können weitere Ehrenamtler vorschlagen Hinweis Zum ersten Mal hat das Land NRW zusätzlich zur allgemeinen Ehrenamtskarte eine Jubiläums-Ehrenamtskarte ausgelobt. Diese kann erhalten, wer sich mindestens 25 Jahre lang ehrenamtlich engagiert hat. Das erbrachte Ehrenamt kann dabei auch schon Jahre zurückliegen. Die Formulare für die Antragstellung auf die Jubiläums- Ehrenamtskarte oder die Ehrenamtskarte NRW stehen den Vereinen, Organisationen und Ehrenamtlichen ab Freitag auf der städtischen Website zur Verfügung.

Dass er am vergangenen Mittwoch als einziger Feuerwehrmann in NRW für seinen ehrenamtlichen Einsatz durch den Ministerpräsidenten geehrt wurde, ist auch insofern besonders, da sich ein großes Gremium aus verschiedenen Vereinen und Einrichtungen aus vielen Vorschlägen aus dem gesamten Regierungsbezirk letztlich dafür entschied, Ingo Mueller als vorbildlichen Ehrenamtler zu wählen.

Sein Weg bei der Feuerwehr Wermelskirchen begann vor rund 39 Jahren in der Löschgruppe Dhünn. Nachdem Ingo Mueller ein Jahr später offiziell als Feuerwehrmann ernannt wurde, folgten in den darauffolgenden Jahren die Ernennungen als Oberfeuerwehrmann und Unterbrandmeister. Des Weiteren ist er Einsatzleiter für Großschadenslagen und Mitglied des Führungsunterstützungsstabes des Rheinisch-Bergischen Kreises. Seine Frau Kerstin und ihre Tochter Carolin müssen also so schon seit Jahrzehnten immer wieder aufs Neue - auch an wichtigen Feiertagen - auf den Ehemann und Vater verzichten, wenn der Piepser mal wieder Alarm schlägt.

Sein Leben auf Abruf hat man aber auch im Unternehmen Ortlinghaus im Blick, wo Ingo Mueller im Servicebereich angestellt ist. Das Unternehmen stellt den engagierten Feuerwehrmann stets für Übungen und Einsätze frei. Selbst, wenn er im Meeting sitzt, kann er dieses sofort und ohne Probleme verlassen, wenn ein Notruf eingeht. Diese reibungslose Zusammenarbeit lobt auch Marion Lück: „Für diese unschätzbar wertvolle Grundeinstellung der Firma Ortlinghaus, sich auf diese Weise für das Gemeinwohl der Stadt Wermelskirchen und aller Bürgerinnen und Bürger einzusetzen, können wir nicht genug Danke sagen.“

Für die Zukunft wünscht sich Ingo Mueller vor allem zwei Dinge: „Ich wünsche mir, dass das Ehrenamt noch mehr an Ansehen gewinnt und noch mehr Unternehmen Freiräume schaffen, damit so etwas überhaupt möglich ist“. Und trotz seiner Arbeit und seines Engagements will er auch weiterhin Zeit für andere Hobbys haben, wie den Ponyhof im Eifgental, der von seiner Frau geleitet wird.