Gemeindeleben in Wermelskirchen : Als sich die Tenter ein Haus bauten

Wermelskirchen Der Bezirk der evangelischen Kirchengemeinde hat Grund zum Feiern: Vor 70 Jahren bauten die Tenter ihr Jugend- und Gemeindehaus, vor 50 Jahren den evangelischen Kindergarten. Im Mai steigt ein großes Fest.

Auf dem Spielplatz im Kindergarten herrscht Hochbetrieb. Die jüngsten Tenter sind mit Fahrzeugen, Eimern oder Schaufeln ausgestattet und genießen ihre Zeit unter freiem Himmel. Die ersten Eltern machen sich am Tor bemerkbar, um ihre Kinder abzuholen. Viele von ihnen sind selbst schon hier in den Kindergarten gegangen.

Während die Mädchen und Jungen ihre Rucksäcke holen und sich auf den Heimweg machen, sieht Kindergartenleiterin Manuela Wickesberg den Familien gut gelaunt nach. „Wir haben jetzt Platz“, sagt sie. „Und den genießen wir auch.“ Vor zwei Jahren hat die Bewegungskindertagesstätte in Tente einen neuen Anbau bekommen – und damit mehr Licht und Luft. Es ist das jüngste Kapitel der Kindergartengeschichte und erinnert an ein anderes Kapitel, das viel früher gleich nebenan aufgeschlagen wurde.

„Damals war es auch eng geworden“, sagt Pfarrerin Sabrina Frackenpohl-Koberski. Die Menschen in Tente feierten auf Höfen, in Scheunen und Wohnzimmern ihre Gottesdienste – schon seit 1909. An eine eigene Kirche oder einen Gottesdienstraum war lange nicht zu denken. Dann tauchte Landwirt Hugo Paas in der Geschichte auf und bot der Gemeinde ein Grundstück in Herrlinghausen an – um dort ihr eigenes Gemeindehaus zu bauen. Die Tenter begannen Geld zu sammeln für den Bau. „Nach den Kriegen waren die Ersparnisse weg“, sagt die Pfarrerin.