1312 Schülerinnen und Schüler in Solingen : Neue Fünftklässler sind an Schulen angemeldet

Die Alexander-Coppel-Gesamtschule ist eine von zwei Schulen in Solingen, an der es mehr Anmeldungen als Plätze gegeben hat. Foto: Stephan Köhlen

Solingen Die Anmeldungen an den weiterführenden Schulen in Solingen sind abgeschlossen. Zuvor waren in einigen Fällen Koordinierungsgespräche notwendig, weil nicht alle Kinder einen Platz an ihrer Wunschschule bekommen konnten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Für 1312 Kinder steht im August der Wechsel an die zwölf weiterführenden Schulen an. Die Anmeldungen sind nun abgeschlossen, wie die Stadt mitteilt. Demnach werden 326 Schülerinnen und Schüler auf die Realschule wechseln, 400 auf ein Gymnasium und 586 auf eine Gesamt- oder Sekundarschule.

Nach Angaben der Stadt waren einige Koordinierungsgespräche notwendig. Der Grund: Für die Alexander-Coppel-Gesamtschule und die Friedrich-Albert-Lange-Schule (FALS) wurden jeweils mehr Kinder angemeldet als die Schulen aufnehmen können. 60 Schülerinnen und Schülern konnte ein Angebot an einer anderen Gesamt- oder Sekundarschule gemacht werden. Die übrigen 45 Kinder wurden nach den Gesprächen entsprechend des Zweitwunsches an der Realschule angemeldet. Schuldezernentin Dagmar Becker freute sich nach Angaben der Stadt, dass ein Großteil der angehenden Fünftklässler künftig die jeweils gewünschte Schule besuchen kann und dass in fast allen Fällen eine Aufnahme der Kinder in der gewünschten Schulform möglich war.

Lesen Sie auch Anmeldung an weiterführenden Schulen : Eltern von Viertklässlern müssen Termine vereinbaren

Unter den Realschulen verzeichnet die Albert-Schweitzer-Schule mit 114 Anmeldungen die meisten neuen Schülerinnen und Schüler. Darauf folgt die Realschule Vogelsang mit 103 Anmeldungen. An der Theodor-Heuss-Schule wurden 109 Kinder angemeldet. Bei den Gymnasien liegt das Gymnasium Schwertstraße mit 120 Anmeldungen vorne. Das Humboldtgymnasium verzeichnet 105, die August-Dicke-Schule 98 Anmeldungen. Am Gymnasium Vogelsang starten im August 77 neue Fünftklässler. 40 Anmeldungen gab es an der Sekundarschule Central, 93 an der Gesamtschule Höhscheid und 117 an der Geschwister-Scholl-Gesamtschule. Die Alexander-Coppel-Schule verzeichnet 162 Anmeldungen, die FALS 174.

(c-st)