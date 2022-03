Sport in Wermelskirchen : Spitzenhandball bei freiem Eintritt

Wermelskirchen Nach der langen Durststrecke durch Corona bedingt, findet nun wieder ein Handballspiel der Dritten Liga am Schwanen statt: Die Panther spielen gegen Volmetal.

(tei.-) Das teilt Tus-Vorsitzender Norbert Galonska mit. Am heutigen Freitag, 11. März, treffen die Bergischen Panther um 20 Uhr auf TuS Volmetal. Mit dem letzten Sieg am Wochenende in Menden wurde der Klassenerhalt gesichert. Man ist jetzt sogar Tabellenvierter. So können die Panther entspannt aufspielen und ein schönes Spiel zeigen. Galonska: „Durch den Anschluss des TuS Wermelskirchen an die Spielgemeinschaft Bergische Panther haben die handballverwöhnten Wermelskirchener wieder einmal die Chance, Spitzenhandball am Schwanen zu erleben. Natürlich hoffen die Bergischen Panther auf eine große Unterstützung der Wermelskirchener Handballfans, zumal mit Justus Überholz und Max Conzen die wichtigsten Spieler der Mannschaft Wermelskirchener Jungs sind.“ Kinder, Schüler und Jugendliche haben freien Eintritt.