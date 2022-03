Friedhof in Wermelskirchen : Einziehung von Grabstätten auf Friedhof droht

Wermelskirchen Mit Schildern auf Gräbern versucht die Friedhofsverwaltung Angehörige ausfindig zu machen. Sollte bis Juni keine Rückmeldung erfolgen, werden die betroffenen Stätten geräumt.

Was dann folgt ist, die „Einziehung von Grabstätten“. Das hört sich leicht sperrig an, aber: „Das geschieht mit Gräbern, für die wir keinen Ansprechpartner oder Angehörigen ausfindig machen können, der der die Nutzungsrechte erwirbt. Bei einigen von den Grabanlagen ist das Nutzungsende bereits erreicht. Und manche sind verwildert, weil sich niemand mehr um sie kümmert. Es muss also gehandelt werden“, so Burkert. Deshalb veröffentlicht die Stadtverwaltung regelmäßig die Namen der entsprechenden Gräber.