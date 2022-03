An den Tankstellen in Wermelskirchen : Hoher Spritpreis verändert Fahrverhalten

Ulrich Höschele versendete ein Foto vom Spritpreis an eine Freundin aus Südafrika. Literpreis dort: rund ein Euro. Foto: Nick Deutz

Wermelskirchen An den Blick auf die Preissäulen der Tankstellen in Wermelskirchen müssen sich Autofahrer erst einmal gewöhnen. Viele Bürger wollen nun weniger fahren. Gerade für Selbstständige ist ein solcher Verzicht aber nahezu unmöglich.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Nick Deutz

Die Spritpreise an den Zapfsäulen schnellen aktuell in die Höhe. Die Zwei-Euro-Marke ist längst durchbrochen. Und inzwischen ist Diesel an den Tankstellen sogar teurer als Benzin. Eine Ursache für die hohen Preise ist der russische Krieg gegen die Ukraine – auch wenn die staatlichen Abgaben nach wie vor den größten Teil der Kosten für den Bürger ausmachen.

Besonders für diejenigen, die beruflich auf das Auto angewiesen sind, stellt die aktuelle Preisentwicklung eine erhebliche Belastung dar. Die Frage ist nur, wie man darauf reagieren soll. Der ADAC lieferte bereits erste Tipps zum Spritsparen wie frühes Hochschalten oder den Verzicht auf die Klimaanlage. Doch inwieweit muss man sein eigenes Tank- und Fahrverhalten noch grundlegend überdenken ? Wir haben uns an den Tankstellen in Wermelskirchen umgehört, wie die Bürger mit den hohen Spritpreisen umgehen.

Info Mögliche Entlastung durch geringere Steuern Überlegungen Viele Spediteure, Taxifahrer und Pflegedienste schlagen wegen der hohen Spritpreise bereits Alarm. Eine kurzfristige Entlastung könne laut dem CDU-Landtagsabgeordneten Andreas Hein aber nur erfolgen, wenn der Bund sich dazu entscheidet, „an der Schraube der Steuern für Treibstoffe regulierend einzugreifen“. Ohne Steuer und Abgaben wäre der Sprit nicht einmal halb so teuer.

Ulrich Höschele schoss erstmal ein Foto. Nachdem er seinen Wagen an der Jet-Tankstelle auf der Burger Straße abgestellt und vollgetankt hatte, knipste er den hohen Spritpreis, den er an der Kasse bezahlen muss. Das Foto schickte Höschele an eine Freundin in Südafrika. „Ich bin gespannt, wie sie reagiert. Dort liegt der Literpreis aktuell bei rund einem Euro“, so Höschele, der aus Süddeutschland stammt, aber in Wermelskirchen arbeitet. In den letzten Monaten pendelte er fast wöchentlich zwischen seiner Heimat und dem Bergischen Land. Durch die aktuellen Spritpreise sei das nun nicht mehr möglich. „Mein Fahrverhalten wird sich definitiv ändern. Ich werde nun mehr im Homeoffice arbeiten und nur noch alle 14 Tage nach Wermelskirchen fahren“, schildert Höschele.

Andrea Alexander aus Leichlingen kann hingegen nicht einfach auf ihr Auto verzichten und von zuhause arbeiten, um Sprit zu sparen. Als selbstständige Hundetrainerin muss sie ständig unterwegs sein und Kunden besuchen. „Das ist eine Katastrophe. Die Preise gehen so schnell in die Höhe. Das wird berufliche Konsequenzen haben“, berichtet Alexander. Bisher hat sie ihren Kunden keine Anfahrtskosten berechnet, nun sehe sie aber keine andere Wahl. „Zusätzlich werde ich versuchen, möglichst viele Fahrtstrecken zusammenzulegen“, sagt Alexander. Und auch ihre Freizeitplanung ist von der Preisspirale betroffen. Einen Kurzurlaub nach Holland hat sie bereits gestrichen, sagt sie. Und in ihrem Kleinbus hat sie nun auch ihr Fahrrad verstaut, um kürzere Strecken doch lieber mit dem Rad abzulegen.

Auch für Kira Ehlenbeck aus Wermelskirchen stellt das Fahrrad nun eine ernsthafte Alternative dar. „Ich habe mir schon überlegt, ob ich mir vielleicht ein Lastenfahrrad oder ein E-Bike kaufen soll“, sagt Ehlenbeck. Außerdem will sie versuchen, nur noch in den Abendstunden zu tanken, wenn der Kraftstoff am günstigsten ist.

Überlegt nun Anfahrtskosten zu berechnen: Gebäudereiniger Jannik Eichel. Foto: Nick Deutz

Der selbständige Gebäudereiniger Jannik Eichel wird sein Fahrverhalten ebenfalls verändern müssen. „Die Preise sind schon heftig. Ich muss mir nun dreimal überlegen, ob ich extra für einen einzigen Kunden bis nach Lennep fahre oder nicht“, so Eichel. Die Schuld für die steigenden Preise dürfe man aus seiner Sicht aber unter keinen Umständen bei den Tankstellenbesitzer suchen. „Das sind auch nur die Leidtragenden“, sagt Eichel.

Oliver Dunker, der die Aral-Tankstelle auf der Neuenhöhe betreibt, hat in den vergangenen Tagen schon einige echauffierte Kunden erlebt. „Ich kann aber garantieren, dass der Gewinn dadurch nicht höher ist, sondern eher geringer, weil die Leute weniger mit dem Auto fahren als sonst“, sagt Dunker. Er selbst gucke jeden Tag genauso überrascht auf die Preisanzeige wie jeder andere auch.