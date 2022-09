Kulturelles Leben in Wermelskirchen : Gastfreundliches und grenzfrei kreatives Theater

Wermelskirchen Die zweite Auflage des Theaterprojekts von „Grenzfrei kreativ“ sorgt für fröhliche Nachmittage – zwischen Tischlämpchen, Apfelkuchen und Sammeltassen.

Der Vorhang in dem kleinen, gemütlichen Theater hebt sich. Flinke Damen in wunderbar altmodischen Kellnerinnenkostümen beginnen durch die Reihen zu wuseln. In die schönen Sammeltassen, die auf den kleinen Tischen stehen, schenken sie Tee oder Kaffee ein. Auf den feinen Tellern platzieren sie gekonnt ein Stück Apfelkuchen mit Streuseln und Sahne. Dazu bekommt jeder Gast einen Teller mit Kottenbutter. Es ist wahrscheinlich das gastfreundlichste Theater der Welt, das Monica Barata und die Mannschaft von „Grenzfrei kreativ“ in der alten Villa an der Wustbacher Straße eröffnet haben. Ein Ort zum Wohlfühlen. Nicht umsonst haben sich hier in der Vergangenheit Zuschauer nach dem Stück gemeldet, um selbst Schauspieler zu werden.