Baustelle in Wermelskirchen : Brückenbauarbeiten in Hünger: Umweg kostet Bürger viel Geld

Momentaufnahme an der Brücke über die A1 in Hünger: Da ruhte wochentags die Arbeit. Foto: Udo Teifel

Wermelskirchen BM-Leser rügt den Bauherrn: Mit einer 24-Stunden-Baustelle würde das Projekt viel schneller fertig. Dazu die Autobahn GmbH: Es fehlt an Fachpersonal.

Die Baustelle in Hünger über der Autobahn 1 wird die Bürger noch wenigstens ein Jahr begleiten – auch wenn das großflächige Hinweisschild in Höhe zum Abzweig Bollinghausen auf ein Ende der Bauwerksinstandsetzung bis voraussichtlich Herbst 2022 hinweist. „Wir rechnen mit einer Fertigstellung bis Ende 2023“, erklärte auf Anfrage der Sprecher der Kölner Niederlassung der Autobahn GmbH des Bundes, Sebastian Bauer. Die ist Bauherr dieser Maßnahme.

Die Nachricht dürfte die Bewohner der westlichen Stadtteile wie Hünger, Unterwinkelhausen oder Pohlhausen nicht freuen. Die müssen weite Umwege in Kauf nehmen über Pohlhausen, dann durchs Eschbachtal über Preyersmühle und die Landstraße 409 in Richtung Innenstadt. „Ich fahre im Monat 200 bis 250 Kilometer Umweg, um in die Stadt zu kommen“, sagt Heinz Köhler. Deshalb ist er auch so verärgert, dass sich zurzeit auf der Brücke wenig tut. „Das ist schon frech und frustrierend“, schimpft er am Bürgermonitor. „Die interessiert überhaupt nicht, welche Auswirkungen diese Baustelle auf die Bürger in diesen Stadtteilen hat. Vor allem jetzt, wo der Spritpreis wieder deutlich gestiegen ist“, sagt der Rentner.

Er kann nicht verstehen, dass nicht eine Tag-und-Nacht-Baustelle an diesem verkehrlichen Nadelöhr eingerichtet worden ist. „Hier müssten täglich zehn Leute arbeiten, damit die Baustelle schnell fertig wird und die Einbahnstraßen-Regelung aufhört.“ Als er sich letzte Woche die Arbeiten anschaute, habe er keine Arbeiter gesehen.

Fertigstellung im Herbst 2022? Da träumen Anlieger und Bewohner der westlichen Stadtteile nur von. Foto: Udo Teifel

Er habe schon mit der Bürgermeisterin gesprochen, die wisse auch nicht mehr, was sie machen solle, berichtet Köhler. „Meine ganze Nachbarschaft in Büschhausen ist genauso entsetzt. Wir alle müssen über Pohlhausen fahren, und keiner scheint sich ernsthaft Gedanken gemacht zu haben, was das bedeutet.“ Allein schon der Reifenabrieb, wenn man durch die Serpentinen der K 8 in Pohlhausen fährt. „Als Rentner muss man so etwas im Blick haben.“

Es werde wohl keinen Dreischichtbetrieb geben, antwortet Sebastian Bauer auf eine entsprechende Anfrage der Redaktion. „Es stehen nicht genügend Personalressourcen auf dem Markt zur Verfügung, um alle Baustellen 24 Stunden zu bearbeiten.“ So ein Dreischichtbetrieb könne nur vereinzelt zum Einsatz kommen, insbesondere bei sicherheitsrelevanten Arbeiten oder wenn die eingesetzten Baustoffe Entwicklungszeiten benötigen, um die geforderten Eigenschaften zu erreichen, zum Beispiel das Abbinden von Beton. „Die fehlenden Fachleute wiegen aber schwerer“, so Bauer.

Deshalb müsse immer eine gezielte Abwägung stattfinden, in welchen Fällen ein solcher 24-Stunden-Betrieb sinnvoll und umsetzbar sei. „Die Autobahn GmbH ist auch im eigenen Haus sehr aktiv um weiteres Fachpersonal bemüht.“ Einen längeren Leerlauf habe es auf der Baustelle in Hünger seit Beginn der Hauptarbeiten nicht gegeben, heißt es in der Antwort auf die Anfrage. Einzig in der Vorphase gab es einzelne Phasen, in denen durch die Versorger zunächst Leitungen verlegt und umgelegt werden mussten.