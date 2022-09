Generationenübergreifend spielen : Röschen Herforth ist der Star im neuen Varieté-Theater

Wermelskirchen Eine Gruppe aus älteren und jüngeren Menschen präsentiert eine Parodie auf verschiedene Prominente. Die ersten Vorführungen sind bereits ausverkauft. Für welche Termine es noch Karten gibt.

Mit 95 Jahren ist sie die Älteste auf der Bühne beim neuen Varieté-Programm des Café Hilde: Röschen Herfoth liebt das Theater spielen. Darum wird sie auch in der neuen Aufführung, der Zaubernummer „Siegfried und Ronja“, der Theatergruppe des Vereins „Grenzfrei kreativ e.V. Gemeinnützig“ zu sehen sein, dann wird Herforth sogar der Star sein. Ihr Partner in dem Stück, der 24-jährige Maurice Kaminski, er spielt die zweite Hauptrolle.

Die Premiere für das Projekt ist am 10. September an der Wustbacher Straße 6, dieser Termin und weitere drei Termine im September und Oktober, sind aber bereits ausverkauft, wie Monica Barata, selbst Mitwirkende in der Theatergruppe, mitteilt. Weitere Termine sind am 19. November und ab Januar bis März an jedem zweiten Samstag im Monat.