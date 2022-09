Feuerwehr Hückeswagen : „Kleiner Waldbrand“ war ein Abraumfeuer

Ein Abraumfeuer musste die Hückeswagener Feuerwehr am Mittwochmittag löschen. Foto: Feuerwehr

Hückeswagen Eine aufmerksame Passantin hatte am Mittwochmittag aus Richtung Oberhebbinghausen in Wermelskirchen eine Rauchentwicklung in einem kleinen Waldstück gesehen und dieses der Ortschaft Dreibäumen zugeordnet.

Einsatz für die Hückeswagener Feuerwehr am Mittwochmittag: Nach Angaben von Sprecher Morton Gerhardus hatte eine aufmerksame Passantin aus Richtung Oberhebbinghausen in Wermelskirchen gegen 12.07 Uhr eine Rauchentwicklung in einem kleinen Waldstück gesehen und dieses der Ortschaft Dreibäumen zugeordnet. Mit dem Stichwort „Kleiner Waldbrand“ wurden somit die Einheiten Straßweg und Stadt alarmiert. „Die Erkundung ergab dann schnell, dass es sich glücklicherweise nicht um einen Waldbrand, sondern um ein nicht angemeldetes Abraumfeuer in Mitten von Bäumen und Sträuchern in der Ortschaft Unterhebbinghausen handelte“, teilte Gerhardus mit. Durch einen Schnellangriff wurde das Feuer kurzerhand gelöscht und die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Nach gut einer Stunde war der Einsatz für die Feuerwehr beendet.

Da sich die Einsatzstelle auf Wermelskirchener Gebiet befand, handelte es sich im Nachhinein um einen überörtlichen Einsatz für die Feuerwehr Hückeswagen, berichtete Gerhardus.

