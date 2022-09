Gewicht reduzieren : Dauerhaft abnehmen mit Ernährungskurs

Wermelskirchen Wer dauerhaft und auf gesunde Art und Weise abnehmen möchte, kann sich dazu an eine Ernährungsberaterin wenden. Ein Kurs dazu beginnt am 19. September.

Zahlreiche Diäten, die keinen Erfolg zeigen, kleinere Portionen essen, als man möchte: Menschen, die abnehmen möchten, kennen das Problem. Die Ernährungswissenschaftlerin Julia Klauke aus Wermelskirchen bietet dafür nun zusammen mit der Ökotrophologin Lea Klaas eine Lösung: „Schluss mit Diäten, endlich zur Wunschfigur!“, verspricht sie in ihrem neuen, zertifizierten Gruppenkurs. Dieser soll ab Montag, 19. September, immer um 19.30 Uhr in der Praxis für Ernährungsberatung und Ernährungstherapie, „Vitamin Klauke“, Süppelbach 4A, angeboten werden. Der Kurs geht über zehn Wochen und wird von den Krankenkassen bezuschusst. Es sind noch einige Plätze frei. Vorab können sich Interessierte in einer Infoveranstaltung am Montag, 12. September, um 19.30 Uhr, über die Kursinhalte informieren. Dazu ist eine Anmeldung erforderlich über die Mail-Adresse beratung@vitaminklauke.de. Über diesen Weg und über die Internetseite www.vitaminklauke.de erhalten Interessierte auch weitere Informationen.