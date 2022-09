Verkehr in Wermelskirchen : Radeln zwischen Dhünn und Wermelskirchen

Wermelskirchen Zwischen Dhünn und der Innenstadt soll die Verkehrsverbindung für Radfahrer verbessert werden. Was im Ausschuss dazu besprochen wurde.

„Wir können das nicht punktuell angehen, wie manche Anträge hier aus diesem Plenum es gemacht haben“, betonte der Technische Beigeordnete Thomas Marner. „Wir haben keine vernünftige, keine sichere Verbindung, um mit dem Fahrrad zwischen Wermelskirchen und Dhünn oder Dabringhausen zu fahren.“ Die Beauftragung der Machbarkeitsstudie sei in dem Rahmen erfolgt, in dem die Verwaltung entscheiden könne. Um eine Verbesserung zu erzielen, müsse mit höherem Anspruch an dem Sachverhalt gearbeitet werden, skizzierte Tiefbauamtsleiter Harald Drescher: „Das ist sowieso ein langer Weg bis zum gewünschten Ergebnis.“ Allein die Abstimmung mit Straßen.NRW verlange Zeit.

In der Sitzungsvorlage hatte das Tiefbauamt auf eine Untersuchung und Planung verwiesen, die vom Rheinisch-Bergischen Kreis beauftragt ist und eine Fahrrad-Verbindung von Dabringhausen nach Hilgen zur Balkantrasse zum Ziel hat. Weiter heißt es in dem Papier: „Aufgrund der aktuellen Mobilitätswende sowie des immer mehr in den Fokus rückenden Radverkehrs ist es erforderlich, die Radwegverbindungen in Wermelskirchen zu verbessern. Nach Inbetriebnahme der neuen Balkantrasse auf der ehemaligen Bahnstrecke zwischen Remscheid und Burscheid hat der Radverkehr und Tourismus nicht nur in Wermelskirchen enorm zugenommen.“