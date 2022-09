Kultur in Wermelskirchen : Start mit „Mitternachtsspitzen“-Moderator

Wermelskirchen Christoph Sieber eröffnet das Programm der Kattwinkelschen Fabrik für das zweite Halbjahr 2022. Das wartet genauso mit alten Bekannten wie neuen Gesichtern auf. Für künstlerische Qualität stehen sie alle.

Musikalisch Am 5. November macht die Band „Mind the gap“ mit ihrem Rhythm’n’Blues-Sound im Rahmen der Wermelskirchener Musik-Tour im Bistro-Katt Station. Mit dem Abend „Give me a kiss“ bittet Katharina Franck nebst Band um ein Küsschen, in dem sie alle großen Hits und lange nicht mehr live gespielte Songs aus den 1990er-Jahren der Rainbirds“ auf die Bühne bringt (10. November). Zur „International Guitar Night 2022“ gastieren am 16. November Ian Melrose aus Schottland, das Duo Kvaratskhelia aus Georgien sowie Peter Finger aus Deutschland in der Katt. Ein Heimspiel haben die vier Musiker der Beatles-Tribute-Band „Rubber soul“ aus Wermelskirchen am 18. November. „Polka’n’Roll“ heißt es am 24. November mit dem Quintett „Hiss“. Eine feste Instanz, weil eng mit der Historie der Katt verbunden, ist die „Brasshoppers Bigband“, die am 2. Dezember ihr „Dream of the return“-Konzert spielt. Auf eine musikalische Reise in das Berliner der 1920er-Jahre entführen Robert Nippoldt und das Trio „Größenwahn“ die Besucher am 9. Dezember. Zur „Happy Hour“ lädt das Trio „GlasBlasSing“ mit dem gleichnamigen Konzertabend am 27. Januar, bei dem die Musik mit allem erzeugt wird, was der „Flüssigkeitsaufbewahrungsfachhandel“ hergibt.