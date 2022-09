Konzert der Wasserfuhr-Brüder in Wermelskirchen : Schnaff-Bier und virtuose Jazz-Töne

Statt wie geplant im Biergarten fand das Konzert der Wasser-Brüder aufgrund des schlechten Wetters im Haus Eifgen selbst statt. Foto: Jürgen Moll Foto: Jürgen Moll

Wermelskirchen Die Hückeswagener Jazz-Brüder Roman und Julian Wasserfuhr präsentierten – unterstützt von drei musikalischen Gästen – am Freitagabend im Haus Eifgen ihr neues Album „Mosaic“.

Wäre das Wetter ein wenig stabiler gewesen, an diesem Freitagabend im September, es hätte eine jener wunderbaren Gartenpartys im Haus Eifgen sein können, die die beiden Hückeswagener Jazz-Größen Julian und Roman Wasserfuhr schon das eine oder andere Mal unter der großen Kastanie veranstaltet haben. Da es aber immer wieder regnete, wurde die CD-Präsentation des aktuellen Albums mit dem passenden Titel „Mosaic“ kurzerhand ins Innere verlegt. Dort mussten sich die Besucher allerdings beinahe stapeln, so groß war der Andrang.

Im Gepäck hatte das Duo nicht nur drei musikalische Gäste – Cellist Jörg Brinkmann, Gitarrist Vitaliy Zolotov und Bassist Markus Schieferdecker vervollständigten den Wasserfuhr-Klangkörper –, sondern auch einen ganzen Menge erstklassiger alter und neuer Songs. So etwa den immer wieder gerne gehörten Sting-Klassiker „Englishman In New York“, der wohl eine der beliebtesten Cover-Versionen des Duos sein dürfte.

Info Neue CD ist in der Pandemie entstanden Album Die elf neuen Songs auf „Mosaic“, dem siebten Album von Julian und Roman Wasserfuhr sind in den vergangenen zweieinhalb Pandemie-Jahren entstanden. Auf der CD sind viele Gäste zu hören, die teils in Hückeswagen aufgenommen haben, teils ihre Aufnahmen digital verschickt haben. Das Album ist beim deutschen Jazz-Label ACT erschienen.

Dann waren da aber vor allem die Eigenkompositionen, denn die Cover-Versionen waren letztlich sicherlich das Sahnehäubchen, aber nicht Essenz des Wasserfuhr-Sounds. Der kam dann vor allem mit ausufernd improvisiert dargebotenen neuen Songs daher, die nicht nur auf CD genau jenem Befreiungsschlag gleichkamen, von dem Pianist Roman Wasserfuhr vor der Veröffentlichung des neuen Albums gesprochen hatte. Etwa die Charles-Bukowski-Hommage „Hank“, bei der Vitaliy Zolotov wie entfesselt auf der Gitarre solierte – an sich kein Merkmal der Wasserfuhrs. Und man ertappte sich tatsächlich bei der Frage, ob Bukowski, selbst ein Schluckspecht vor dem Herrn, wohl das Schnaff-Bier, das es natürlich auch im Haus Eifgen gab, geschmeckt hätte…

Den gut 200 Besucherinnen und Besuchern im Haus Eifgen schmeckte es auf jeden Fall – genau wie die Musik. Etwa dieser an bombastischer Filmmusik angelehnte Song „Hymnus Varus“, der mit seiner wundervollen, hymnischen Melodie so eingängig wie wohl kein zweites Wasserfuhr-Stück ist und bei dem neben Jörg Brinkmann am Cello, auch Vitaliy Zolotov an der halbakustischen Gitarre brillierte. Zur zweiten Konzerthälfte wurde es dann langsam dunkel, so dass die Lightshow erstmals stimmungsvoll zum Einsatz kam, nachdem die Musiker unter lautem Applaus wieder auf die Bühne gekommen waren.

Das passte dann auch ganz hervorragend zur im besten Wortsinne lauschigen Musik des Duos bis Quintetts, denn die Musiker wechselten sich auf der Bühne von Song zu Song in der Besetzung ab. Und die changierten dann auch immer wieder zwischen ruhig-besinnlichen Momenten sowie geradezu eruptiven Ausbrüchen, wenn Roman Wasserfuhr etwa angepeitscht durch das treibende Schlagzeug bei „Aki Puh“, ebenfalls vom neuen Album, die Finger flink über die Tasten fliegen ließ. Und auch ein ganz neues Stück, das es noch auf keinem Album gibt, gab es – wieder zusammen mit Gitarrist Vitaliy Zolotov – zu hören: Ein dezent lateinamerikanisch angehauchter Gute-Laune-Song, den man sich gerne auch in einer Studio-Version vorstellen mochte.

Die Band hatte nicht nur ihr Publikum fest im Griff, sondern harmonierte auch untereinander, was sich auch an den kurzen und immer leicht ironischen Ansagen zeigte, bei der die gute Stimmung und das gute Verhältnis untereinander immer wieder deutlich wurde. So sagte Julian Wasserfuhr etwa nach knapp anderthalb Stunden: „Jetzt komme ich auch mal zu Wort. Was nicht ganz einfach ist, wenn man so einen Bruder hat…“