Sport in Wermelskirchen : Stefan Bahr feiert besonderes Jubiläum

Wermelskirchen In der Badminton-Bezirksklasse feierte der SV Wermelskirchen einen wichtigen Auswärtssieg. Stefan Bahr bestritt sein 400. Meisterschaftsspiel.

Jubel bei der Badminton-Mannschaft des SV Wermelskirchen, die vergangenes Wochenende einen wichtigen Sieg einfahren konnten. Bei der zweiten Mannschaft des Burscheider BC siegten die Wermelskirchener mit 5:3. Erfolgreich waren dabei Normen Jörgens und Ralph Buchholz in den Einzeln, die Doppel Stefan Bahr/Sascha Henrichs und Ralph Buchholz und Normen Jörgens sowie im Mixed Cordula Braune und Sascha Henrichs. Für Stefan Bahr war es ein ganz besonderes Spiel, weil er damit sein 400. Meisterschaftsspiel bestritt. Nach Cordula Braune, die bereits 500 Spiele bestritten hat und Norman Jörgens (300) war es das dritte Jubiläum in dieser neuen Saison, in der der SV Wermelskirchen derzeit den fünften Platz in der Bezirksklasse belegt.