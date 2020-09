Online-Kurse : TuS richtet W-Lan-Netz in Tenter Sporthalle ein

Der TuS-Vorsitzende Norbert Galonska. Foto: Stephan Singer

Tente Ausgelöst durch den immensen Zuspruch bei Online-Sportkursen während des Corona-Lockdowns will der TuS Wermelskirchen an dieser Methode auch in Zukunft festhalten. Das berichtete der TuS-Vorsitzende Norbert Galonska am Rande der kleinen Einweihungsfeier des neuen Bodenbelags im TuS-Sportraum in Tente.

„In Abstimmung mit der Stadtverwaltung richten wir in der Sporthalle der Tenter Grundschule ein W-Lan-Netz ein,“ sagt der TuS-Vorsitzende Norbert Galonska.

Die Bestellung an den Telekommunikationsanbieter ist heraus, er rechne mit einer baldigen Installation. „Auf diese Weise können wir Kurse, die wir dort ausrichten via Internet-Konferenz in das heimische Wohnzimmer übertragen. Die zuschauenden Teilnehmer können zuhause mitmachen“, erläutert Galonska das Vorhaben.