Training und Proben : Wermelskirchener Vereine in der Krise

So sah das Training einmal vor Corona aus. Die Mitglieder des Qwan-Ki-Do-Vereins Wermelskirchen müssen in der derzeitigen Situation ohne Matte und mit Abstand trainieren. Foto: Jürgen Moll Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Wermelskirchen In der Corona-Krise leiden alle – manche mehr, manche weniger. In Wermelskirchen mussten sich viele Vereine wegen der Pandemie stark einschränken oder sich mit kreativen Ideen aushelfen. Die meisten jedoch haben ihre Tätigkeit bis heute vorsichtshalber ganz „auf Eis gelegt“.

Obwohl viele Wermelskirchener Vereine nicht mehr zusammenkommen können, Proben ausfallen und eine Wiederaufnahme der Tätigkeiten ungewiss ist: Eine gute Nachricht gibt es dennoch. Keiner der folgenden Vereine muss wegen finanzieller Schwierigkeiten um ein Fortbestehen bangen.

„Als es mit Corona losging, konnten wir natürlich kein Training in der Halle mehr machen“, erzählt Eileen Gurrieri, Vorsitzende des Qwan Ki Do Vereins Wermelskirchen. „Dann haben wir stattdessen kleine Trainings-Videos gedreht und an unsere 60 Mitglieder verschickt.“ Später fanden Übungen auch mal online statt: „Das war auch tatsächlich ganz lustig“, sagt Gurrieri. Aber sie ist froh, dass sie nun endlich wieder „in echt“ unterrichten kann. Denn mittlerweile konnten die Trainingseinheiten wieder in die Halle verlegt werden – mit einigen Änderungen. „Alle müssen einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Ich stehe am Eingang, notiere, wer da ist und verteile Desinfektionsmittel“, erzählt die Kampfkunst-Lehrerin. Besonders stolz ist sie auf die ganz Kleinen im Verein: „Die machen das super, ganz strukturiert. Für sie gehören alle Maßnahmen schon zum Alltag.“ Zum Hände-Desinfizieren hielten sie die Hände auf, als ob sie Schokolade bekämen, schmunzelt Gurrieri. „Für uns als Verein ist es bisher also glimpflich gelaufen.“

INFO Das sind die geltenden Regeln für NRW Chorproben Aufgrund des größeren Aerosolausstoßes muss laut geltender Corona-Schutzverordnung beim Singen ein Mindestabstand von zwei Metern eingehalten werden. Eine gute Durchlüftung ist Pflicht. Sportvereine Der Sport- und Trainingsbetrieb ist möglich. Allerdings müssen geeignete Vorkehrungen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts und zur Gewährleistung eines Mindestabstands von 1,5 Metern getroffen werden – auch in Dusch-, Wasch- und Umkleideräumen. Theaterproben Bei Proben sind Hygiene-Vorkehrungen und der Mindestabstand von zwei Metern zwischen Personen sowie eine Raumgröße von mindestens sieben Quadratmetern pro Person einzuhalten. Wie beim Singen ist eine gute Durchlüftung Pflicht.

Das kann Hans-Otto Uhlemann, Vorsitzender des Männerchors CVJM Dhünn, nicht gerade behaupten: Der Verein kann seit März keine Proben mehr abhalten. Auch Auftritte in der Kirche oder Dienste im Altenheim sind vorerst gestrichen. „Zu gefährlich“, sagt Uhlemann, aus seiner Stimme klingt das Bedauern. „Dabei ist es kaum auszuhalten, dass wir nicht singen können. Das ist die längste Pause, die es in der Vereinsgeschichte je gab.“ Für einige der 30 Mitglieder falle in dieser Zeit ein großer Lebensinhalt weg. „Da ist dann auch die Tendenz zur Einsamkeit da“, sagt er. „Wenn die einzige Abwechslung im Alltag plötzlich wegfällt.“ Deshalb habe er seit Beginn der Pandemie stets versucht, die Mitglieder „daran zu erinnern, dass es immer irgendwie weiter geht“. „Am Anfang habe ich per Whatsapp täglich einen kurzen Spruch aus der Bibel mit einer kurzen Nachricht verschickt, in dem es ums Singen ging. Mittlerweile mache ich das ungefähr einmal die Woche“, erzählt Uhlemann. „Darüber freuen sich alle und es stärkt den Zusammenhalt, auch wenn man sich auf unabsehbare Zeit nicht treffen kann.“ Denn einen Termin, wann die Proben wieder beginnen könnten, kann es seiner Meinung nach nicht geben. „Viele unserer Mitglieder sind schon etwas älter und gehören zur gefährdeten Gruppe. Außerdem wollen auch wir uns an die Regeln halten.“

Ein zu großes Risiko sieht auch Petra Ammon, die normalerweise regelmäßige Führungen durch die Wermelskirchener Innenstadt anbietet. „Die Führungen finden zwar draußen statt, aber wenn ich dann etwas zeigen will, stehen doch alle dicht gedrängt um mich herum“, erklärt sie. Auch Bilder zeige sie eigentlich gerne herum, die würden dann aber alle anfassen. Aus diesen Gründen gab es in diesem Jahr noch keinen einzigen Termin – und das wird wohl leider auch so bleiben. „Das haben wir im Verein einstimmig entschieden. Manche Leute sehen das nicht so eng, aber uns ist das zu riskant“, sagt sie. „Aber es fehlt natürlich. Sehr.“ Auch Ammon will abwarten, wie sich die Situation entwickle.