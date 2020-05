Entsorgung in Wermelskirchen : Knapp 40 Prozent wollen gelbe Tonne

Entsorgung in Wermelskirchen

Wermelskirchen 16.000 Grundstücks- und Wohnungseigentümer konnten Anfang des Jahres an einer Umfrage der Stadt teilnehmen. Es ging darum, ob sie bei der Entsorgung künftig den Gelben Sack behalten oder auf eine Gelbe Tonne wechseln wollen.

In der Stadt wird es künftig Gelbe Säcke und Gelbe Tonnen geben. Das ist das Ergebnis einer Abfrage der Bürger, die zwischen diesen beiden Entsorgungsarten wählen durften. 16.000 Grundstücks- und Wohnungseigentümer hatten mit den Grundbesitzabgabenbescheiden die Abfrage erhalten. „Ziel ist nicht die generelle Abschaffung der Gelben Säcke, sondern künftig den Bürgern bei Bedarf den Wechsel auf eine Gelbe Tonne zu ermöglichen. Der Gelbe Sack soll aber weiter möglich sein“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Der Wermelskirchener Stadtrat hatte beschlossen, alle erforderlichen Schritte zu unternehmen, um die Sammlung der Verpackungsabfälle künftig als Wahlmöglichkeit für die Bürger und außerdem in einem zweiwöchigen Abfuhrrhythmus durchzuführen.