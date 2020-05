Tennisplätze sind wieder geöffnet : Die gelbe Filzkugel fliegt wieder übers Netz

Nicht nur am Eingang zum Vereinsheim, sondern auch an allen Plätzen hat der TC Grün-Weiß gut erkennbare Hinweistafeln mit Verhaltensregeln angebracht. Foto: Stephan Singer

Wermelskirchen Nach den Lockerungen der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie öffneten Wermelskirchener Tennisvereine am Wochenende ihre Plätze. Die gängigen Auflagen müssen eingehalten werden.

„Die Sehnsucht, wieder Tennis spielen zu können, war schon sehr groß. Dass das Wetter jetzt ausgerechnet am ersten Wochenende, an dem Spielen wieder möglich ist, so gut ist, ist natürlich ein Glücksfall“, freut sich Malte Ottmann, der gemeinsam mit seinem Bruder Thilo und Freundin Jill Schmidt in aller Gemütlichkeit einige Bälle über das Netz spielte. „Natürlich bin ich in den vergangenen Wochen regelmäßig Laufen gewesen und habe mich fit gehalten. Aber das ist natürlich kein Ausgleich für das Tennisspielen, wenn man es gewohnt ist, vor den gelben Filzball zu schlagen“, berichtet der 28-Jährige, der als Jugendwart zum Vorstand des TC gehört.