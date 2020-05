Mein Arbeitsplatz : Ohne Propeller auf dem Dach

Wermelskirchen Eigentlich wollte er anfangs nur ein Jahr bleiben, inzwischen ist Jürgen Konrad seit 30 Jahren beim Unternehmen „Con-Boy“ beschäftigt. In der Regel ist der „Brummi“-Fahrer in einem Radius von etwa 70 Kilometern um Wermelskirchen unterwegs.

Während „Con-Boy“ den Verwaltungssitz in Eipringhausen hat, starten die Lkw mit den Containern im Industriegebiet-Ost an der Albert-Einstein-Straße. „Kein Tag ist wie der andere. Schon alleine deshalb, weil wir vom Standort eines gefüllten Containers immer andere Entsorgungs-Anlagen anfahren – je nachdem, was wir entsorgen müssen oder wo der Einsatzort ist“, berichtet Jürgen Konrad. Die Vorteile seines „Brummi“-Jobs gegenüber den Kollegen „auf der Strecke“ liegen für den 52-jährigen Wermelskirchener auf der Hand: „Ich bin jeden Abend zu Hause und arbeite selten am Wochenende.“ Er sei in der Regel in einem Radius von etwa 70 Kilometern um Wermelskirchen unterwegs. Ende der 1980er-Jahre wollte Jürgen Konrad eigentlich Schreiner werden, aber die Ausbildung klappte nicht. Über das Arbeitsamt kam er zur Umschulung zum Berufskraftfahrer, die von Februar 1989 an ein gutes Jahr dauerte. „Ich darf mit meinem Führerschein eigentlich alles fahren – nur nicht Omnibusse mit Passagieren“, sagt Konrad, der in seiner Freizeit gerne Motorrad-Touren fährt.