Bauarbeiten bei Neuenhaus : L 68 soll Ende Mai fertig werden

Wermelskirchen / Hückeswagen Straßen.NRW erneuert und verbreitert die Straße zwischen Neuenhaus und Bockhacken auf einer Länge von 1,6 Kilometern. Das Projekt kostet rund 600.000 Euro. Anfang Juni könnte die Vollsperrung aufgehoben werden.

„Wir haben im April damit angefangen, die alte Straßendecke abzufräsen“, erklärt Straßenbaumeister Reinhard Plachta. Zwischen Neuenhaus und Haarhausen wurde die Landstraße 68 verbreitert – von rund 5,10 auf 5,60 Meter. Seit Anfang der Woche bringen die Fachleute nun die Tragschicht auf. Die Arbeiten begannen in Neuenhaus, am Mittwoch trafen die Maschinen in Bockhacken ein. „Als nächstes kommt der Haftkleber“, erklärt der Straßenbaumeister. Dann ist die Straße auch für Anwohner in Neuenhaus nicht mehr befahrbar. Bis Ende kommender Woche könnte die Feinschicht liegen.