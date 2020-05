Er wurde 66 Jahre alt : Feuerwehr trauert um einstigen Stadtbrandmeister Peter Thiel

Wermelskirchen Der frühere Feuerwehr-Chef verstarb nach schwerer Krankheit im Alter von 66 Jahren. Er leitete die Wermelskirchener Wache 23 Jahre lang. Kollegen loben ihn als Vorbild und nehmen Abschied.

Peter Thiel begann seinen Dienst als Stadtbrandmeister und damit Leiter der Freiwilligen sowie hauptamtlichen Feuerwehr am 1. Januar 1991, zuvor war er seit Juni 1977 bei der Berufsfeuerwehr in Remscheid. Seine Laufbahn startete er als freiwilliger Brandbekämpfer bei der Feuerwehr in Hückeswagen, wo Thiel in einer Großfamilie aufwuchs und Zeit seines Lebens wohnte. Als er sein Amt in Wermelskirchen antrat, war die Feuerwache in der Stadt noch An der Feuerwache stationiert und verfügte über gerade einmal zwei Telefone – die Wache Vorm Eickerberg gab es noch nicht.