Feiern in Wermelskirchen : Vorfreude auf den à la carte-Sonntag

Auch in diesem Jahr wird es im Rahmen der Veranstaltung einen Kürbis-Schnitz-Wettbewerb geben. Foto: UDO TEIFEL

Wermelskirchen Am 30. Oktober locken kulinarisches Treiben, offene Geschäfte und Vereinsaktionen in die Innenstadt. Die Gastronomie soll in den Vordergrund rücken.

André Frowein ist zuversichtlich. Mit Blick auf das à la carte-Wochenende mit verkaufsoffenem Sonntag am 30. Oktober stellt er auf Anfrage unserer Redaktion fest: „Es wird so viel los sein, wie noch nie zuvor.“ Die genaue Zahl der Teilnehmer und Beschicker, die mit Ständen oder Aktionen für buntes Treiben in der Innenstadt sorgen werden, kann der Vorsitzende des Marketingsvereins „Wir in Wermelskirchen“ (WiW) noch nicht genau sagen. Der Grund dafür ist einfach, denn der Anmeldeschluss ist am kommenden Freitag, 21. Oktober.

„Wir werden den gastronomischen Teil deutlich stärker in den Vordergrund rücken, denn der ist ja in den vergangenen Jahren leider immer hinten herunter gefallen“, gesteht André Frowein ein: „In diesem Jahr werden wir diverse Anbieter von Speisen mit ihren Ständen in den Innenstadt verteilen.“

Im vergangenen Jahr hatte WiW den à la carte-Sonntag tags zuvor um einen Bauernmarkt ergänzt und damit den Veranstaltungsreigen des „Kultursommers“ auf dem Rhombus-Gelände beendet. „Den Bauernmarkt hatten wir zwar auf der Agenda, aber haben letztlich darauf verzichtet“, berichtet Frowein: „Es gibt reichlich andere Aktionen. Und die Kreisgeflügelzüchter machen an dem Wochenende eine Ausstellung in der Mehrzweckhalle in Dhünn, so dass also fast im gesamten Stadtgebiet von Wermelskirchen etwas los ist.“

Dass sich wieder viele Vereine aus Wermelskirchen am à la carte-Sonntag der Öffentlichkeit präsentieren wollen, freut André Frowein besonders, denn die ehrenamtlich Aktiven sind seiner Ansicht nach auch an diesem kulinarisch geprägten Festtag das sprichwörtliche „Salz in der Suppe“. Unter anderem der Ortsverband des Technischen Hilfswerks in Wermelskirchen habe seine Teilnahme zugesagt. Genauso werden sich die Freiwilligenbörse und das Reparaturcafé oder auch TuRa Pohlhausen beteiligen.

„Auch die Jahresausstellung des Kunstvereins findet nach den Jahren, in denen Corona das ausgebremst hat, wieder in der Bürgerhäusern an der Eich statt“, freut sich André Frowein: „Der vom Ski-Club organisierte Ski-Basar bei Intersport Middendorf öffnet in gewohntem Umfang die Pforten.“

Traditionell startet WiW die vorweihnachtliche Zählschein-Aktion im Einzelhandel am verkaufsoffenem Sonntag zu à la carte. Die Zählschein-Aktion, die vor allem die Finanzierung der Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt sichert, blickt auf eine über 90-jährige Tradition zurück. „In diesem Jahr habe wir Hauptpreise dabei, die ganz im Zeichen des dominierenden Themas der Energiekrise stehen“, sagt Frowein. So können Kaminbrennholz, Tankfüllungen oder Gas und Strom jeweils im Wert von 1000 Euro gewonnen werden.