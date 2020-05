Prozess in Wermelskirchen : Diebstahl – Geldstrafe für völlig überforderte Mutter

Eine Frau aus Wermelskirchen hat zwei Spielfiguren aus einem Buchladen geklaut. Der Grund: Ihr Sohn wollte beide Figuren haben, sie konnte sich aber nur eine leisten. Dafür wurde sie jetzt verurteilt.

Überforderung schützt vor Strafe nicht. Diese Erfahrung machte eine 34-Jährige aus Wermelskirchen, die sich wegen eines Diebstahls im Oktober 2019 vor dem Amtsrichter zu verantworten hatte. Die alleinerziehende Mutter von zwei kleinen Kindern war mit ihrem fünfjährigen Sohn in einer Buchhandlung gewesen. Der Junge hatte sich eine Spielfigur aussuchen dürfen, wollte aber zwei haben. „Dann hat er so eine Szene gemacht, hat sich auf den Boden geworfen und geheult. Da habe ich die beiden Figuren einfach in meine Tasche gesteckt“, sagte die junge Frau. Sie habe nur eine Figur bezahlen können. Den Diebstahl räumte sie ein. Das Spielzeug hatte einen Wert von etwa 30 Euro – ein geringer Wert, und doch war die 34-Jährige erwischt worden.

Die Angeklagte sei kein unbeschriebenes Blatt, bemerkte der Richter nach einem Blick auf den Auszug aus dem Bundeszentralregister: „Sie haben bereits fünf Verurteilungen – wegen Betrug, Beleidigung, Leistungserschleichung – und dabei sogar eine Bewährungsstrafe bekommen. Wie soll es mit Ihnen weitergehen?“, fragte er die Frau. Die 34-Jährige zeigte sich zerknirscht. Sie wolle ihren Führerschein machen, damit sie wieder in ihrem Beruf arbeiten könne. „Ich bin alleinerziehend – da ist es nicht einfach, ohne Führerschein Arbeit zu finden“, sagte die Angeklagte. Der Richter wandte sich mit eindringlichen Worten an die junge Frau. „Sie sind ein Vorbild für Ihre Kinder. Und wenn Sie irgendwann doch einmal ins Gefängnis gehen müssen, dann haben Ihre Kinder keine Mutter mehr“, sagte er. Außerdem würden die Kinder mit dem Wissen aufwachsen, dass man stehlen könne, wenn es doch die eigene Mutter mache. „Dann sitzt Ihr Sohn irgendwann hier vor dem Jugendgericht, und die Spirale dreht sich weiter“, sagte der Amtsrichter.

In ihren letzten Worten vor der Urteilsverkündigung betonte die Angeklagte, dass sie es wirklich ernst meine und Besserung gelobe. „Ich will ein Vorbild für meine Kinder sein“, sagte sie. Der Richter schloss sich in seinem Urteil der Forderung des Staatsanwalts an. Der hatte auf 30 Tagessätze zu je zehn Euro plädiert.