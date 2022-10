Zum Gedenken an Karl Noske : Zwölfter Stolperstein wird in Wermelskirchen gesetzt

Für den Zeugen Jehovas Karl Noske wird in Wermelskirchen ein Stolperstein verlegt. Das Foto zeigt Noske 1945, noch gezeichnet von der Haft im KZ Buchenwald. Foto: Jehovas Zeugen, Archiv Zentraleuropa

Wermelskirchen Dem NS-Widerständler und KZ-Überlebenden Karl Noske, der zu den Zeugen Jehovas gehörte, wird bei einer Gedenkfeier am 25.Oktober ein kleines Denkmal vor seiner letzter Wohnadresse gesetzt.

Bei einer Gedenkfeier am kommenden Dienstag wird Karl Noske, einem Überlebenden des Konzentrationslagers Buchenwald, ein Stolperstein gewidmet. Mit Noske wird bereits das zwölfte NS-Opfer in Wermelskirchen auf diese Weise geehrt. Mehrere waren wie Noske Zeugen Jehovas.

Der Stein mit der charakteristischen Messingplatte soll vor dessen letzter Wohnadresse Im Wolfhagen 24 um 14 Uhr unter anderem im Beisein von Bürgermeisterin Marion Lück verlegt werden. Außerdem werden Iris Kausemann, die Vorsitzende des Vereins Bergische Zeitgeschichte e.V. und Autor Thomas Martin Krüger erwartet. Krüger ist Verfasser des vor Kurzem erschienenen Buches „Die Verfolgung der Zeugen Jehovas 1933 bis 1945 in Hückeswagen, Radevormwald und Wermelskirchen“. Unter jener Verfolgung hatte auch Krügers Großvater, der Wermelskirchener Ludwig Bischoff, zu leiden, der wegen seiner Religionszugehörigkeit in das KZ Sachsenhausen gebracht wurde. Wie Karl Noske überlebte Bischoff die unmenschliche Behandlung im Lager und ließ sich später in Wermelskirchen nieder, wo er 1987 starb. Vor der Berliner Straße 112 wurde ihm der elfte Stolperstein in der Stadt gewidmet.

Info Größtes dezentrales Mahnmal der Welt Mehr als 75.000 Stolpersteine wurden bis heute europaweit verlegt. Sie gelten als das größte dezentrale Mahnmal der Welt. Die Idee der quadratischen, knapp zehn mal zehn Zentimeter großen Steine mit aufgeschlagenem Messingschild hatte der Kölner Künstler Gunter Demnig. Den ersten Stolperstein verlegte er 1992 vor dem Kölner Dom. „Man stolpert nicht und fällt hin, man stolpert mit dem Kopf und mit dem Herzen“, beschreibt der Künstler den zentralen Gedanken hinter dem langjährigen Projekt.

Wie viele andere Zeugen Jehovas entzogen sich Noske und Bischoff der Propaganda des Dritten Reiches. Nachdem Noske 1935 den „Hitler-Gruß“ verweigerte, verlor der Tapezierer und Polsterer seine Anstellung. Der 1900 im schlesischen Guhrau geborene und katholisch erzogene Karl Anton Josef Noske ging bereits schnell nach seinem Übertritt große Risiken für seinen neu angenommenen Glauben ein. So fertigte der ehemalige Weltkriegssoldat heimlich Exemplare der Zeitschrift „Der Wachturm“ im Untergrund an. Nur im Geheimen konnte die Glaubensgemeinschaft im damaligen Deutschen Reich weiter bestehen, da gegen sie bereits seit 1933 erste Verbote erlassen wurden. Damit gehörten die Zeugen Jehovas zu den ersten Opfern der Nazi-Herrschaft. Gleichzeitig hat sich kaum eine andere Religionsgemeinschaft derart unbeugsam dem Regime widersetzt.

Karl Noske, der seine Frau Anna bereits 1922 heiratete und mit ihr zwei Söhne hatte, wurde im Mai 1937 verhaftet und später zu 27 Monaten Haft verurteilt. Diese verbrachte er zunächst in Breslau und anschließend im Straflager Neusustrum im Emsland. Unter primitivsten Verhältnissen hatten die Häftlinge dort die Aufgabe, Torf zu stechen und das Moor zu entwässern. Nach einiger Zeit erreichte Noske die Nachricht von einer Petition, die frühere Nachbarn für seine Freilassung eingereicht hatten. Die Bedingung: Noske hatte sich schriftlich von seinem Glauben loszusagen. Dann wäre der gebürtige Schlesier frei gekommen. Doch er lehnte dies ab und entschied sich wie viele seiner Glaubensbrüder und - schwestern für das Martyrium in den NS-Lagern. 1939 wurde er nach Buchenwald überführt, wo er zusätzlich zur geleisteten Schwerstarbeit im Steinbruch mit Essensentzug belegt wurde. 1941 wurde Karl Noske in die SS-Schuhmacherei versetzt und 1944 in den Block 42 verlegt, in dem sich viele Zeugen Jehovas befanden. Unter anderem sein späterer Freund Friedrich Brosius, für den bereits 2002 ein Stolperstein in Wermelskirchen verlegt wurde.

Ab 1939 musste Karl Noske im KZ Buchenwald in der Strafkompanie im Steinbruch sechs Jahre lang Schwerstarbeit leisten. Foto: T. Martin Krüger

Ein Jahr nach der Befreiung des Lagers durch US-Truppen, wurde Noske zu einem reisenden Beauftragten, der Jehova-Gemeinden an verschiedenen Orten besuchte. Ein glücklicher Umstand für Noske, konnte er sich so seiner 1950 geplanten Verhaftung durch die Stasi entziehen. In der DDR wurde die Gemeinschaft kurz zuvor verboten. Sein Sohn Hans hatte weniger Glück und wurde für zwei Jahre inhaftiert.