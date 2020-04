Erkrath : Stadt klagt: Wilde Müllentsorgung nimmt stark zu

Das Müllaufkommen im gesamten Erkrather Stadtgebiet hat sich deutlich erhöht, berichten Mitarbeiter des städtischen Bauhofs. Neben Einmal-Verpackungen von Abhol- und Lieferservices werde auch immer mehr häuslicher Restmüll in den städtischen Mülleimern entsorgt.

Ein solcher Restmüllsack fasst 70 Liter und kostet 3,72 Euro pro Stück – in diesen Kosten sind die Abfallgebühren enthalten. Der Sack darf nicht mit scharfkantigen Gegenständen befüllt werden und muss zur Abfuhr zugebunden neben die Restmülltonne bereitgestellt werden. Die Säcke gibt es in den Tabak-/Lottogeschäften Neanderstraße 17 und Bahnstraße 31, im Raiffeisenmarkt Am Tönisberg 11 sowie nach telefonischer Absprache in den Bürgerbüros der Stadt.

Für Verpackungsmüll können kostenlos zusätzliche Gelbe Säcke genutzt werden, die ebenfalls an den oben genannten Stellen erhältlich sind sowie zusätzlich im Edeka-Center am Hochdahler Markt, in den Kiosken an der Leibnitzstraße 74 und der Stahlenhauser Straße 32 und im Lebensmittelgeschäft an der Bergstraße 16. Auch die städtische Abfallberaterin kann diese Säcke nach telefonischer Absprache unter 0211 2407-6161 ausgeben.