Kostenpflichtiger Inhalt: Gesetzesreform : „Wohnungseigentümer werden im Stich gelassen“

Foto: dpa-tmn/Daniel Karmann

Düsseldorf Verwalter sollen mehr Freiheiten erhalten, Handwerker mehr Sicherheit – so sieht es das neue Wohnungseigentumsgesetz vor, das am Donnerstag in den Bundestag kommt. Eigentümer sehen sich der Kontrolle beraubt.