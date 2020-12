Schule in Wermelskirchen : Kilian Kalkuhl gewinnt Lesewettbewerb

Wermelskirchen Der einzige Junge im Wettbewerb setzt sich gegen Mitschülerinnen aus den sechsten Klassen des Gymnasiums durch. Jetzt geht’s zum Kreiswettbewerb.

Jeden Abend liest Kilian Kalkuhl in einem seiner Jugendbücher und taucht dabei in andere, lustige oder auch spannende Welten ab. Manchmal liest der Sechstklässler auch seinem kleinen Bruder vor. Lesen vor Publikum ist für Kilian deshalb kein Problem. Und gerne hätte er seine Lieblingschmunzelgeschichte aus dem Buch „Das Stinktier kann doch nichts dafür“ der britischen Autorin Avril Rowlands beim Vorlesewettbewerb des Städtischen Gymnasiums auch live in der Klasse vorgetragen. Im Corona-Jahr fand der Vorlesewettbewerb, den Kilian in der vergangenen Woche gewann, allerdings online statt.

Seit 1959 wird der größte Schülerwettbewerb in Deutschland vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels in Zusammenarbeit mit Buchhandlungen, Bibliotheken, Schulen und anderen kulturellen Einrichtungen veranstaltet. Es ist der bundesweit größte Schülerwettbewerb, an dem sich jedes Jahr fast 700.000 Schülerinnen und Schüler beteiligen. Auch im Corona-Jahr sollte vorgelesen werden. Allerdings haben die Organisatoren des Lesewettbewerbs am Gymnasium in Wermelskirchen einen digitalen Weg für die Schüler der sechsten Klassen gefunden, weil es durch Kontaktbeschränkungen in der Schule und durch die Masken, mit denen man nur schwer lesen kann, nicht leicht war, am Wettbewerb teilzunehmen. Um einen Schulsieger zu ermitteln, der im nächsten Frühjahr auf Kreisebene an der nächsten Runde teilnehmen wird, wurde deshalb per Videoübertragung gelesen. Nachmittags saßen Schülerinnen und Schüler und auch Jurymitglieder vor ihren Computern und haben wahlweise selbst vorgelesen, oder den Geschichten der anderen gelauscht.