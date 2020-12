VHS-Zweckverband tagt in Wermelskirchen : Burscheider übernimmt Vorsitz der VHS-Versammlung

Wermelskirchen Weil es derzeit zu viele Unwägbarkeiten gibt, bringt die Direktion der VHS Bergisch Land den Haushaltsplan für 2021 erst im Frühjahr des kommenden Jahres ein. Wermelskirchens neue Bürgermeisterin Marion Lück ist neue Verbandsvorsteherin, ihr Stellvertreter ist Leichlingens Bürgermeister Frank Steffes.

Richard Kretzer ist Vorsitzender der Verbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Bergisch Land. Auf der konstituierenden Sitzung in der Mehrzweckhalle in Dabringhausen wählte die Verbandsversammlung den Burscheider Christdemokraten einstimmig. Ebenso einmütig votierte die Versammlung für den Leichlinger Roland Ohm (Die Grünen) als Kretzers Stellvertreter. Wermelskirchens Bürgermeisterin Marion Lück wurde ohne Gegenstimmen zur Verbandsvorsteherin berufen. Als stellvertretender Verbandsvorsteher fungiert Leichlingens Bürgermeister Frank Steffes.

Den Arbeitsplan der VHS-Leitung für das Frühjahrsemester 2021 billigte die Verbandsversammlung einstimmig. Der Plan sieht 45 Veranstaltungen in Burscheid, 71 in Leichlingen und 115 in Wermelskirchen vor. „Das passt zum Verhältnis der Bevölkerungszahl in den Städten“, kommentierte Miesen: „Das geplante Angebot im Frühjahrssemester entspricht im Wesentlichen dem Vorjahres, das gut angenommen worden ist.“