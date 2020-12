Glanzvolle Aktion der Landwirte : Trecker bringen Licht in die Stadt

Lichterketten, Weihnachtsbäume und leuchtende Sterne: Die Landwirte fuhren auf ihrer Lichterfahrt mit rund 30 Treckern auch am Seniorenpark „Carpe diem“ vorbei. Foto: Theresa Demski

Wermelskirchen Viele Zaungäste verfolgten am Samstag die Lichterfahrt der Landwirte aus dem Kreis zu Pflegeeinrichtungen in Wermelskirchen, um zum zweiten Advent festliche Stimmung in der Stadt zur verbreiten.

Es glich ein bisschen dem Warten auf Weihnachten: An den heimischen Pflegeeinrichtungen, in Habenichts und Eipringhausen, im Eifgen und an der Dhünnerstraße hatten die Menschen am Samstagabend Aufstellung bezogen – mit viel Abstand zueinander und großen Erwartungen. Die ersten standen bereits um 18 Uhr bereit, weil sich die Landwirte aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis zur Lichterfahrt angekündigt hatten. Mindestens 15 Trecker würden beleuchtet von Kürten bis Wermelskirchen fahren, hatte Torsten Mühlinghaus angekündigt. Vor allem Pflegeeinrichtungen sollten den weihnachtlichen Lichtergruß der Landwirte genießen können, hatte der Ortslandwirt versprochen. Der Lichterzug würde nicht anhalten, sich aber seinen Weg durch die Stadt suchen. Mit einer knappen Stunde Verspätung rollten die Trecker am Samstagabend dann auf Wermelskirchen zu – bejubelt von gut gelaunten Zaungästen.

Am „Haus Vogelsang“ öffneten Bewohner und Mitarbeiter die großen Fenster und winkten den Landwirten dankbar zu. Auf der Straße nutzten Erwachsene und Kinder die Chance, einen Blick auf den Lichterzug zu werfen, Fotos zu machen und Videos zu drehen. „Die sind echt riesig“, stellte ein Junge am Straßenrand staunend fest und ließ seinen Blick über die großen Reifen schweifen. Fast 30 Trecker in ganz verschiedenen Größen und Ausführungen nahmen schließlich an der Lichterfahrt teil – deutlich mehr als erwartet. Die Landwirte hatten ihre Fahrzeuge mit allerhand Lampen und Lichterketten, mit riesigen, leuchtenden Sternen, Tannenbäumen, Schlitten und Schriftzügen geschmückt. Mittendrin sorgte ein Karnevalswagen, der kurzerhand hinter den Trecker gespannt worden war, für weihnachtliche Melodien. Und wer genau hinsah, der entdeckte, dass die meisten Landwirte am Steuer Nikolausmützen trugen. Sie suchten sich vom „Haus Vogelsang“ ihren Weg über Dhünner Straße und Berliner Straße, vorbei am Seniorenpark „Carpe diem“ bis zum „Haus Regenbogen“ und über die Telegrafenstraße.