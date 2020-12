Unternehmen in Wermelskirchen : Mobilität – „Wermelskirchen hat den Anschluss verpasst“

Wermelskirchen Der Erhalt und die Schaffung von Arbeitsplätzen vor Ort wäre seiner Ansicht nach eine der bedeutendsten Aufgaben, der sich ebenso die Politik stellen müsse, betont Maus.

(sng) Die Parkplatz-Not rund um die Obi-Verwaltung an der Albert-Einstein-Straße verkennt Manfred Maus nicht: „Viele der Mitarbeiter pendeln nach Wermelskirchen zur Arbeit ein, der Parkplatz platzt aus allen Nähten.“ In Sachen Mobilität könne niemand zufrieden sein: „Wermelskirchen hat den Anschluss an öffentliche Verkehrsmittel, besonders den Anschluss an die Schiene, verpasst.“ Problematisch sei es, wenn Mitarbeiter täglich eineinhalb Stunden im Stau stünden, anderswo aber mit besserer Anbindung eine Anstellung finden.