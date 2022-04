Album-Präsentation in der Kattwinkelschen Fabrik : „Johna“ und die Postkarten

Wermelskirchen Sängerin stellt mit ihrer Band ihr neues Album in der Kattwinkelschen Fabrik vor. Es trägt den Titel „Postkarten“ und ist erstmals komplett in deutscher Sprache.

Musikalische Postkarten versendete die Wermelskirchener Sängerin „Johna“ (Nadine Krämer) nebst Band in der Kleinen Halle der Kattwinkelschen Fabrik. Dort präsentierte „Johna“ ihr neues Album namens „Postkarten“, auf dem die Musikerin, die zuvor englischsprachig agierte, ihre elf neuen Kompositionen erstmals komplett in deutscher Sprache.

Inhaltlich erstrecken sich die neuen Lieder von gefühlvoll platzierter Sozialkritik bis hin zu ganz persönlichen Geschichten. So hat „Johna“ sowohl ihr neues Album „Postkarten“ als auch das gleichnamige Lied ihrem Großvater gewidmet, von dem sie ihre Reiselust vererbt bekommen habe: „Ich habe ihm immer eine Postkarte geschickt, von allen Orten der Welt, an denen ich war.“ In „Oh lonely (du bist perfekt, so wie du bist)“ rechnet „Johna“ mit dem durch Social-Media-Kanäle und den damit verbundenen Kommentaren erzeugten Schönheitswahn und oberflächlichem Menschenbild ab – in dem Stück „Filter“ fragt sie in die gleiche Stoßrichtung: „Lässt sich die Wahrheit schärfer drehen?“