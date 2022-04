„Skin of tears“ im AJZ in Wermelskirchen : 150 Fans feiern das „Heimspiel-Nachholspiel“

„Skin of tears“ im AJZ in Wermelskirchen

Punk-Party im Bahndamm: Das Publikum feiert das "Skin of tears"-Trio. Foto: Stephan Singer

Wermelskirchen Der Punk ist zurück – der Bahndamm fährt wieder im Regelbetrieb. Beim vom Dezember verschobenen „Skin of tears“-Konzert sind auch „Davy Jones“ und „The Feelgood McLouds“ mit von der Partie.

Wer dachte, dass Corona dem Punk den Garaus macht, hat die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Der ist in diesem Fall Wermelskirchens Punk-Rock-Adresse Nummer Eins, das Autonome Jugendzentrum (AJZ) Bahndamm, ist. Dort feierten rund 150 Besucher das vom Dezember 2021 verschobene „Nachholspiel“ des jährlichen „Heimspiels“ der Band „Skin of tears“.

Mit der Titelmelodie der Fernsehserie „The unknown stuntmen“ (im deutschen TV als „Ein Colt für alle Fälle“ bekannt) als Intro stimmten die Lokalmatadoren von „Skin of tears“ auf ihren Auftritt ein – das Publikum drängte sich voller „heißhungriger“ Vorfreude vor die Bahndammbühne. Als wollten sie auf den eingangs besagten Wirt anspielen, eröffnete das Trio den Auftritt mit „Tonight I‘m drinking“.

„Zwei Jahre Maske haben Spuren hinterlassen, bei uns auch“, rief Sänger und Gitarrist Torsten „Toto“ Löhnert der Besucherschar zu: „Danke, dass ihr immer noch auf unsere Konzerte kommt, obwohl wir schon über 50 sind. Und danke an den Bahndamm, der Wermelskirchen zu einem besonderen Ort macht.“ Die Skate-Punk-Rocker mit Schlagzeuger Andreas Buschorn und Bassist Christian Schwandt zeigten sich mit ihrer Mixtur aus Melodic-Punk und Ska spielfreudiger denn je, griffen sogar mit unter anderem dem Song „Boys of summer“ auf ihr unvergessenes Cover-Album „After Eighties“ zurück, auf dem sie vor 20 Jahren zehn Hits aus den 1980er-Jahren zu „Skin of tears“-Punkversionen verwandelten.