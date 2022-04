Jux-Vierkampf in Dabringhausen : Vierkampf in bester Gesellschaft

Dabringhausen Insgesamt 16 Teams traten beim Wettbewerb im „Markt 57“ gegeneinander an. Der Wettbewerb bestand aus Nägel einschlagen, Dart spielen, kickern und knobeln.

Kaum hat Heiko Cürlis am Samstagabend die Auslosung der Teams erledigt, sind am Holzstamm die ersten Hammerschläge zu hören. Vier Nägel, zwei Teams, ein Holzstamm: Geschlagen wird selbstverständlich mit der dünnen Seite des Hammers. Wer den Nagel als erstes versenkt, holt einen Punkt für das Team. Die Stimmung ist ausgelassen. „Wir wollen einfach einen schönen Abend haben“, sagt Heiko Cürlis und dann lacht er: „Aber natürlich sind die Teams auch ehrgeizig.“

Bereits im vergangenen Jahr hatten 34 Teilnehmer in 16 Teams den modernen Vierkampf im „Markt 57“ in Dabringhausen absolviert. Auch im dritten Corona-Jahr freuen sich die Teams über die Gelegenheit für einen geselligen Abend. Die 16 Startplätze waren schnell vergeben. Sogar Teams aus Dhünn seien dieses Jahr dabei. Der Vierkampf in der Kneipe habe sich wohl rumgesprochen. „Wir fangen früh an, weil wir für den Wettkampf Zeit brauchen“, sagt Cürlis gegen 18 Uhr. Rund sechs Stunden hat das Vergnügen im vergangenen Jahr gedauert. „So lange werden wir auch heute um den Titel kämpfen“, sagt Cürlis.