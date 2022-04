Schulpolitik in Wermelskirchen : 101 Grundschüler verlassen die Stadt

Wermelskirchen Sekundarschule bildet wieder drei Klassen, das Gymnasium nur vier. 38 Prozent der Grundschüler gehen nicht in Wermelskirchen auf eine weiterführende Schule.

262 Grundschüler verlassen in diesem Jahr mit Beendigung ihrer vierjährigen Schulzeit die fünf Grundschulen: Haiderbach (59 Schüler), Dhünntalschule (66), Waldschule (50), KGS St. Michael (21) und Schwanenschule (66). Im vergangenen Schuljahr waren es 278. 59 Schüler (Schuljahr 2021/2022: 62) wurden für das nächste Schuljahr an der Sekundarschule angemeldet, 94 (130) am Gymnasium. Vier (2) gehen auf die Förderschule. Von der Grundschule Haiderbach wurden 14 Kinder an der Sekundarschule angemeldet, 17 haben die Empfehlung fürs Gymnasium, ein Kind geht zur Förderschule. Von der Dhünntalschule gehen sieben Kinder zur Sekundarschule, 15 zum Gymnasium und eins zur Förderschule. Von der Waldschule wechseln elf Kinder zur Sekundarschule, 21 zum Gymnasium; von der KGS gehen fünf zur Sekundarschule, zwölf aufs Gymnasium und zwei auf die Förderschule. 22 Schwanenschüler werden in die fünfte Klasse der Sekundarschule wechseln, 29 ins Gymnasium

Mit 43 Schülern wechseln überdurchschnittlich viele Kinder der Dhünntalschule in den fünften Klassen von Schulen in den Nachbarstädten: Das könnten Kinder sein, die nach Odenthal (häufig aus Dabringhausen) und Hückeswagen (häufig aus Dhünn) zu den dortigen Realschulen wechseln. 18 Jungen und Mädchen aus der Waldschule wurden ebenfalls in Schulen in den Nachbarstädten angemeldet. Aus der Schwanenschule bleiben elf Kinder nicht in Wermelskirchen, aus der KGS St. Michael werden zwei gemeldet. Das sind dann 101 Schüler, die nicht mehr in Wermelskirchen beschult werden. 84 waren es zum vergangenen Schuljahr. Damit stieg die Quote von 31 auf 38 Prozent.