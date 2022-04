Wandern im Bergischen : Der Wanderbus startet Karfreitag

Wanderer können entlang der Route der Linie 267 zusteigen. Foto: RVK/Gerhard Zerbes

Wermelskirchen Am 15. April startet die Saison für den Bergischen Wanderbus und bringt bis zum 1. November Wanderfreunde in die Region. Die Haltestellen „Straußenfarm“ und „Maria in der Aue“ entfallen.

Mit dem Frühjahr startet die lang ersehnte Wandersaison und damit auch wieder der Betrieb des Bergischen Wanderbusses. Am Karfreitag geht die Buslinie 267 wieder auf Tour und bringt Wanderfreunde zu ihren bergischen Ausflugszielen rund um die attraktive Wanderregion an Eifgenbach und Dhünn. Auf der Route können Ausflügler an verschiedenen Haltestellen aus- oder einsteigen, um ihre Wanderung zu starten oder nach einer anstrengenden Tour wieder bequem nach Hause zu kommen. Der Wanderbus fährt an Wochenenden und Feiertagen. Da auch Brückentage erfahrungsgemäß gerne für Wanderausflüge genutzt werden, rollt der Bus zusätzlich am Freitag, 20. Mai, am Freitag, 17. Juni sowie am Montag, 31. Oktober durch die Region.

Insgesamt rund 33.300 Wanderer hat der Bus seit der ersten Fahrt im Jahr 2010 bereits zu ihren Ausflugszielen gebracht oder wieder abgeholt. Im Jahr 2021 stiegen rund 2600 Fahrgäste in die Linie ein. Damit das Angebot die touristische Infrastruktur sinnvoll ergänzt und stärkt, arbeitet der Kreis mit der Stadt Wermelskirchen, der Gemeinde Odenthal und der Naturarena Bergisches Land bei dem gemeinsamen Projekt zusammen. Das Unternehmen Meurer Touristik fährt im Auftrag der RVK auf der Strecke mit einem Kleinbus.

Der Wanderbus bringt die Passagiere ins Herz des bergischen Wanderlandes. An der Haltestelle Reisegarten Eifgen kann man in den Streifzug Eifgenbachweg einsteigen, bis zum Reisegarten Schöllerhof wandern und mit dem Bus wieder zurückfahren. Der Eifgenbachweg ist gleichzeitig Teil des Wanderwegenetzes Dhünnhochfläche, das im Zuge der Regionale 2010 entstand. Vom Reisegarten Schöllerhof kann man sich auch auf den zertifizierten Fernwanderweg Bergischer Weg begeben und bis nach Essen im Norden oder zum Drachenfels im Süden wandern. In der Gemeinde Odenthal selbst lassen sich auf der Hexenroute und der Mühlenroute interessante Dinge über die Region erfahren und die wunderschöne Landschaft kennenlernen und genießen.

Mit Umstieg vom Wanderbus in Dabringhausen-Mitte zur Linie 263 erreicht man das große Wandergebiet um die Große Dhünn-Talsperre. Rund um die zweitgrößte Trinkwassertalsperre Deutschlands gibt es ein weitverzweigtes Wanderwegenetz. Der Hauptweg führt einmal um das große Gewässer herum.

Der Bus verkehrt im Zwei-Stunden-Takt auf seiner Strecke zwischen Odenthal und Wermelskirchen – insgesamt gibt es fünf Fahrten je Richtung. Die erste und letzte Fahrt an jedem Tag führt von und nach Rösrath über Bensberg (Stadtbahn), Bergisch Gladbach (S-Bahn) und dann ins Wandergebiet.

Aufgrund von Straßenbauarbeiten gibt es ein paar Anpassungen. Der Wanderbus fährt in dieser Saison von Dabringhausen über Rausmühle und weiter über die B 51 nach Wermelskirchen. Die Haltestelle am Restaurant „Neuemühle“ wird daher nun von Wermelskirchen aus angefahren, von hier aus können Besucher der Straße zu Fuß zur Straußenfarm Emminghausen folgen. Die Haltestelle „Straußenfarm“ wird aufgrund von Hochwasserschäden an einer Brücke bei Neuemühle nicht angesteuert. Die Haltestellen „Maria in der Aue“ und „Herzogenfeld“ entfallen ebenfalls.

Der Wanderbus mit der Linienbezeichnung 267 ist Bestandteil des Angebotes des Verkehrsverbundes Rhein-Sieg (VRS). Die Fahrt von von Odenthal nach Wermelskirchen kostet für Erwachsene 3 Euro. Eine Fahrt von Wermelskirchen nach Bergisch Gladbach fällt in die Preisstufe 3, die 5,30 Euro kostet.