Hauptversammlung des VVV Dhünn : Das Dhünnsche Dorf freut sich auf die Kirmes

Dhünn Der Verkehrs- und Verschönerungsverein Dhünn nutzt seine Jahreshauptversammlung für eine Bürgerversammlung, die viele Themen auf den Tisch bringt. Der Vorsitzende Frank Jäger ruft rund um das große Fest zur Spendenbereitschaft für die Ukraine-Hilfe auf.

Der Verkehrs- und Verschönerungsverein (VVV) Dhünn und mit ihm ein ganzes Dorf freut sich auf die Kirmes vom 20. bis 22. August im Dhünnschen Ortskern. Aber, so stellte der VVV-Vorsitzende Frank Jäger fest: „Es ist sicher gut, ein Fest zu machen. Ich halte es jedoch nicht für gut, nicht an das durch den Krieg in der Ukraine ausgelöste Elend zu denken.“ Deshalb bat Jäger auf der jüngsten VVV-Jahreshauptversammlung im Hotel-Restaurant „Zu den drei Linden“, die der Verein stets mit einer Bürgerversammlung für Dhünn verbindet, im Zuge der Kirmes für die Ukraine-Hilfe zu spenden. Der VVV als ausführendes Organ der Kirmes, die formell von der Stadt veranstaltet wird, wolle das aber keinem Standbetreiber oder Schausteller vorschreiben: „Das soll jeder selber entscheiden.“

Kirmesprogramm Nachdem sie in den Jahren 2020 und 2021 wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden konnte, setzen die VVV-Aktiven auf die Dhünnsche Kirmes im August. Am Samstag, 20. August, erfolgt der Fassanstich, abends tritt auf der Bühne unter der Dorfeiche eine Band auf. Der Sonntag, 21. August, startet mit einem Gottesdienst, nachmittags sind Muskeln und Teamarbeit beim „Trecker trekken“ gefragt.

Kirmesfinanzen Einige Schausteller und vor allem viele Dhünner Vereine mit ihren Ständen bilden die Grundlage für das Kirmestreiben. Auf die Standgebühren könne die Stadt nicht verzichten, gestand Bürgermeisterin Marion Lück ein, die genau wie diverse Vertreter der Wermelskirchener Parteien zu der Versammlung gekommen war: „Mit diesen Gebühren finanzieren wir den Toilettenwagen.“ Den stellt die Stadt und kostet etwa 800 Euro. Aber, so signalisierte Marion Lück: „Ich werde aus meinen Mitteln 400 Euro zur Dhünner Kirmes beisteuern.“ Außerdem habe die Verwaltung Kenntnis von einem Förderprogramm, das Nachbarschaftsfeste mit bis zu 1000 Euro unterstützt. „Die Kirmes fällt da eindeutig drunter“, sagte die Bürgermeister und fragte, ob sich die Stadt um die Förderung bemühen solle, was die Versammlung einmütig bejahte.

Geleistete Arbeit Trotz der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie konnte der VVV Dhünn zuletzt viele Arbeiten verrichten. So wurde zum Beispiel ein Wanderweg zwischen Heidchen und Pilghausen neu geschottert, wobei die Stadt den Schotter stellte. „Eine ein Kilometer lange Strecke – das war ein Stück Arbeit“, berichtete Frank Jäger. Außerdem habe der VVV, der sich dem SSV sehr verbunden fühle, rund um den Sportplatz an der Staelsmühle nicht nur Beete und Sitzbänke finanziell unterstützt, sondern genauso „tüchtig geholfen“.

Blühstreifen Wie in den Vorjahren wird der VVV in diesem Frühjahr Blumenwiesen und -streifen in und um Dhünn aussähen. Mit einbezogen werden sollen erstmals zwei Freiflächen vor dem Dhünner Friedhof. „Dort wollen wir mit den Kindern vom Kindergarten und der Grundschule in Dhünn 2000 bis 2500 Blumenzwiebel setzen“, kündigte Frank Jäger an.