Bürgerbusverein in Wermelskirchen : Pandemie bremst den Bürgerbus aus

Wermelskirchen Ehrenamtliche engagieren sich auch für Geflüchtete und die Impfkampagne. Reiner Braches, Frank Sander und Klaus-Dieter Fischer werden in ihren Ämtern bestätigt.

Die Fahrgastzahlen des Bürgerbusvereins sind in den vergangenen beiden Jahren drastisch zurückgegangen: Fuhren 2018 noch 7221 Bürger mit dem Bus, waren es 2020 nur noch 2654, ein Jahr später zählten die ehrenamtlichen Fahrer 3275 Gäste. „Die Pandemie hat uns ausgebremst“, stellte Wolfgang Craen, Vorsitzender des Bürgerbusvereins während der Jahreshauptversammlung fest, „jetzt geht es langsam wieder aufwärts.“ Im März seien bereits 407 Fahrgäste im Bürgerbus unterwegs gewesen. Trotzdem: In der Pandemie hat der Verein jeden Monat Geld dazu gelegt. Die Kasse sei aber trotzdem ausgeglichen, berichtete Kassenwartin Bettin Leven.

In eine finanzielle Schieflage hat die Pandemie den Verein also bisher nicht gebracht. Der Blick auf die steigenden Benzinpreise allerdings sorgte auch bei der Jahreshauptversammlung für Unsicherheit. Zwar dürfe der Bus an der RVK-Tankstelle tanken und spare so ein paar Cent pro Liter, aber natürlich habe der Verein die rasant gestiegenen Spritpreise im Blick. „Wir haben die Frage, wie wir damit umgehen sollen, an den Verband weitergeleitet“, berichtete Craen. 140 andere Bürgerbusvereine ständen schließlich vor dem selben Problem. Bisher denkt der Verein allerdings nicht über Preissteigerungen nach: Im Vergleich zu anderen Vereinen liege man eher im oberen Bereich der Preisgestaltung, die sich an den Tickets des Verkehrsverbundes Rhein-Sieg (VRS) orientiert.