Schulleben in Wermelskirchen : Abiturienten feiern letzten Schultag

Die Abiturienten kamen zum vorerst letzten Mal zusammen. Foto: Jürgen Moll Foto: Jürgen Moll

Wermelskirchen Mit dem Abisturm krönten die Gymnasiasten am Freitag ihre Mottowoche. Nach den Osterferien stehen für die 120 Abiturienten dann die Prüfungen an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Theresa Demski

Die Musik schallt laut aus den Lautsprechern, die Abiturienten grölen mit, sie liegen sich in den Armen. Am Freitagvormittag herrscht auf dem unteren Pausenhof des Gymnasiums eine Mischung aus lauter Ausgelassenheit und leiser Wehmut. Die große Bedeutung dieses Tages schwingt für die G8-Schüler mit. Es ist das Ende ihrer gemeinsamen Schulzeit. Zum vorerst letzten Mal in ihrer Schullaufbahn treten die Abiturienten als Gemeinschaft auf: Sie haben ihre Mitschüler und Lehrer zum Abisturm eingeladen.

Nach drei Jahren Pause, die der Pandemie geschuldet sind, dürfen die Abschlussschüler wieder feiern – in abgespeckter Form. „Wir haben einen Kompromiss gefunden“, sagt Stufenleiter Marco Berscheidt, „der Abisturm findet auf dem unteren Hof statt und nur die Schüler der Oberstufe dürfen aus ihren Klassen geholt werden.“ Ein Kompromiss, mit dem die Abiturienten offenbar leben können. Um viertel nach zehn schalten sie die Musik an, stürmen in die Klassen und holen die jüngeren Mitschüler und ihre Lehrer aus den Räumen. Sie sollen mitfeiern und mitspielen. Vor allem die Schüler lassen sich das nicht zweimal sagen und folgen den ausgelassenen Abiturienten auf den Hof. Die jüngeren Schüler, die gerade in den benachbarten Musikräumen unterrichtet werden, reißen die Fenster auf und feiern mit.

Als einer die Musik leiser dreht, beginnt ein Quiz, bei dem die Lehrer gegen die Schüler antreten – mit allerlei Fragen rund um die Schule. Die Lehrer stellen sich gut gelaunt dem Rätsel. Schließlich wissen sie um die Situation ihrer Schüler, die in den vergangenen zwei Jahren wenig feiern konnten und lange unsicher waren, ob ihre Mottowoche und der Abisturm stattfinden würden. Aber dank täglicher Corona-Tests können die Schüler ihren letzten Tag nun auskosten. Auf das Quiz folgen kleine Spiele, bei denen nun auch die Mitschüler aus den anderen Klassen mitspielen können.