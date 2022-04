Kultur in Nettetal : Eine Uraufführung in der Alten Fabrik

Brassfabrik 4.0 – das sind (v.l.) Karsten Süßmilch, Bassposaune, Carsten Gronwald, Trompete, Hansjörg Fink, Posaune, Olaf Krüger, Trompete. Foto: Anja Wegmann

Nettetal Am Abend des 9. April gibt die Brassfabrik 4.0 ein Konzert in der Alten Fabrik in Kaldenkirchen. Angekündigt ist die Uraufführung einer Adaption eines Klassikers der Filmmusik.

Man darf gespannt sein: Angekündigt ist die Uraufführung einer Adaption eines Klassikers der Filmmusik. Zu hören ist sie beim Konzert der Brassfabrik 4.0 am Samstag, 9. April, in der Alten Fabrik in Kaldenkirchen. Initiator des Konzerts ist Gerd Wagner (“Nettegeflüster“): „Wir dachten, mit guter Laune und guter Musik in den Frühling zu starten. Der Frühling kommt. Gute Musik gibt es auch. Was wir jetzt noch brauchen, ist Hoffnung. Kunst und Kultur können dazu einen Beitrag leisten.“ Gerd Wagner und Jan Venten hatten im vergangenen August das Sommerkino am Wittsee gestartet. Das Open-Air-Kino soll in diesem Sommer in die zweite Runde gehen. Der Abend in der Alten Fabrik ist neben dem Konzert auch eine Art Preview für das Sommerkino am See. Gezeigt werden Trailer und Vorschläge zum Programm: „Also eine einmalige Gelegenheit, das Programm des Sommerkinos mitzugestalten“, so Wagner weiter. Und die Musiker haben die Gelegenheit ergriffen, kreativ zu werden und eine bekannte Filmmusik für vier Bläser zu arrangieren. Um welche Filmmusik es sich handelt, wurde nicht verraten.

Die Initiatoren des Abends in der Alten Fabrik von Nicole Terstappen stellen auch eine Idee zur Förderung von Kunst und Kultur in der Ukraine nach dem Krieg vor. „Der Frieden braucht Hoffnung“, schreibt Gerd Wagner in der Einladung.

Für den Posaunisten Hansjörg Fink ist das Konzert ein Heimspiel. Er wohnt in Hinsbeck. Er ist einer der vier Musiker von Brassfabrik 4.0 mit vier Blechbläsern aus unterschiedlichsten musikalischen Stilrichtungen. Zusammen gehen sie neue klangliche Wege, frei nach dem Motto: „Erlaubt ist, was uns gefällt“. Jeder der Musiker hat sich in seinem musikalischen Herkunftsbereich einen Namen gemacht, aber dabei nie den „Blick über den Tellerrand“ gescheut. Als Brassfabrik 4.0 musizieren sie, von großem Respekt füreinander getragen, um voneinander zu lernen, Symbiosen einzugehen und sich stilistisch miteinander zu verbinden. Gemeinsam spannen sie einen musikalischen Bogen von Johann Sebastian Bach über Claude Debussy bis hin zu Jazz, Pop und die Gegenwart, alles im unverwechselbaren Brassfabrik-Sound.