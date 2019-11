Aktion von Händlern und Gastronomen : Spenden für den Jugendfreizeitpark

Wemelskirchen „Kräuterküche“-Chef Matthias Löffler hatte in der Innenstadt dazu aufgerufen, mindestens ein Prozent ihres Tagesumsatzes zu spenden. Beim Umsatzspendentag machten am Freitag 56 Händler und Gastronomen mit.

Um die zu sammeln, haben 56 Einzelhändler und Gastronomen am Freitag einen Umsatzspendentag veranstaltet. Sie erklärten im Vorfeld, mindestens ein Prozent ihres Tagesumsatzes für den Freizeitpark zu spenden. Darüber hinaus stellten sie für zusätzliche Spenden ein Sparschwein auf. Besucher der Innenstadt konnten also während ihres Einkaufs zur Finanzierung des Jugendfreizeitparks beitragen.

Die Händler und Gastronomen zeigten mit ihrem Engagement, dass sie den Jugendfreizeitpark als neuen Anlaufpunkt für Jugendliche unterstützen. An der Ecke Telegrafenstraße/Kölner Straße bauten benachbarte Gastronomen Essens- und Getränkestände mit besonderen Aktionen auf, deren Erlös komplett in den Spendentopf ging. Die Pizzeria „Va bene“ bot sizilianische Spezialitäten und Pizzastücke an. Die „Kräuterküche“ verkaufte selbst gemachten Glühwein und im Café Venezia gab es zwei besondere Eissorten.