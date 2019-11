Chorgesang : Neuer Chor in Wermelskirchen

Info

Mitsingen Natürlich sind auch in einem neuen Chor immer neue Sänger gesucht. Wer Interesse hat und gerne mitsingen möchte, kann sich an Petra Weber wenden. Geprobt wird immer 14-tägig im Vereinsheim Kleine Linde, Linde 9, von 18.15 bis 20.15 Uhr. Pro Monat fällt ein Chorbeitrag von derzeit 25 Euro pro Person an.

Kontakt Telefon: 02193 533864 oder E-Mail: pe.weber11@gmail.com