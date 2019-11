Sport in Wermelskirchen : Der Wellfit-Hype birgt Risiken

Do Pilates - Desiree Ogaj (links) und Lea Hensen am Allegro II Performer. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Wermelskirchen Seit Jahren ungebrochen ist auch in Wermelskirchen der Trend zu Kursen von Yoga bis Bodytoning oder Zumba. Doch vor allem unsportliche Menschen sollten vorsichtig sein und vorher den Rat von Experten einholen.

Pilates, Yoga & Co. sind inzwischen Klassiker in vielen Fitnessstudios. Die Euphorie setzt sich in Sportvereinen und spezialisierten Studios fort. Auch viele Jugendliche sind begeistert. Doch ist Wellfit überhaupt Sport? Fakt ist, dass die vielen Trainingsarten von Yin Yang Yoga bis Bodytoning zunehmend andere Sportarten ersetzen. Unverbindliche Zehnerkarten oder All-Inclusive-Tarife in Studios erleichtern die Anmeldung. Doch der Wellfit-Hype birgt auch Risiken. Vor allem unsportliche oder operierte Menschen sollten vorsichtig sein, raten Experten aus Wermelskirchen im Gespräch mit dieser Redaktion.

Bei Yoga und Pilates nehmen Kursteilnehmer ständig nicht alltägliche Körperstellungen ein. Welche Verletzungsrisiken und möglichen Folgeschäden drohen?

Info Ist Wellfit überhaupt Sport? Was Wellfit beinhaltet aus Sicht des Landessportbunds NRW „Anteile aus verschiedenen bereits bestehenden Bewegungsformen“. Der Sportbund hat das Thema aber „noch nicht intensiv genug bearbeitet“. Eine „konkrete und umfassende Einordnung“ fällt daher schwer. Grundsätzlich nehme der Landessport wahr, „dass die 18.300 Sportvereine in NRW sehr viele Bewegungsangebote durchführen und hierbei viele aktuelle Trends mitdenken oder direkt mitbearbeiten“.

Bei untrainierten Menschen, die direkt in Kurse für Fortgeschrittene einsteigen, bestehen zum Beispiel Verletzungsrisiken im muskulären Bereich, warnt Physiotherapeut Cornelis Admiraal. Der gebürtige Niederländer, der in Wermelskirchen seit über 30 Jahren tätig ist und seit 2017 zudem Patienten in einem Physiozentrum in Remscheid betreut, empfiehlt daher: Trainer sollten eine Anamnese durchführen, „um mögliche Risiken abzuklären“. Zu den Risiken, die bei der Erfragung von möglicherweise medizinisch wichtigen Informationen bekannt werden könnten, zählen aus Sicht des Experten, in dessen Teams 24 Therapeuten arbeiten, „Traumata, systematische ud neurologische Erkrankungen, Schwindelsymptomatik und weitere ernsthafte Vorerkrankungen“.

Wann sollte vor dem ersten Kursus eine sportmedizinische Untersuchung stattfinden? Wenn Vorschäden bekannt sind oder Schmerzen im Bereich der Wirbelsäule oder der Gelenke bestehen, ist laut Sportmediziner Dr. David Spickermann, Facharzt für Orthopädie und Leitender Arzt in der Praxis „Orthopädie 360°“ in Wermelskirchen, eine sportmedizinische Untersuchung empfehlenswert. In solchen Fällen sei es generell wichtig, untersuchen zu lassen, „ob die gewünschte Sportart geeignet ist und worauf bei der Durchführung geachtet werden sollte“.

Manche Wellfit-Kurse sind mit Ausdauersportarten vergleichbar. Was raten Sportmediziner in solchen Fällen? Auch hierfür empfiehlt Mediziner Spickermann eine sportmedizinische Untersuchung im Vorfeld, und zwar für Menschen „ab dem 45. Lebensjahr oder wenn man längere Zeit keinen Sport getrieben hat“. Ziel sei es, „eine Überforderung des Herzkreislaufs zu vermeiden“.

Wie häufig kommen Kursusteilnehmer nach dem Training verletzt in medizinische Praxen? Wer bei Pilates und Yoga „zunächst die Grundfertigkeiten im Rahmen von Anfängerkursen erlernt“, hat aus Sicht von Orthopäde Spickermann „keine erhöhte Verletzungsgefahr“. Häufiger habe er es in seiner Praxis „mit Patienten zu tun, die die Gelenke oder die Wirbelsäule bei nicht berücksichtigten Vorschäden beim Sport überlastet haben“.

Kann man sehen, ob Schäden oder Komplikationen von einem falschen Training herrühren? Laut Physiotherapeut Admiraal ist es „im nachhinein nur schwer zu beurteilen, ob ein Training generell falsch war“. Beschwerden können auch darauf zurückzuführen sein, „dass eventuell die Ausführung der Übungen nicht richtig war oder die Übungen an sich nicht geeignet waren“.

Wie wichtig ist die Qualifikation der Trainer? Nach Auskunft der langjährigen Pilates-Trainerin Désirée Ogaj, die in der Kenkhauser Straße im „do Pilates“-Studio unterrichtet und bei Vaillant in Remscheid Kurse erteilt, ist die Zugehörigkeit zu einem Verband ein wichtiges Kriterium. Denn hierdurch sei eine Mindestqualifikation gesichert. So erwarte der Deutsche Pilates-Verband etwa von seinen Mitgliedern, „dass sie als Grundvoraussetzung in der Matten-Ausbildung mindestens 80 Unterrichtseinheiten absolviert und darüber hinaus 20 Unterrichtseinheiten hospitiert haben“.

Woran noch erkennen Anfänger gute Trainer und empfehlenswerte Studios? Trainerin Ogaj rät dazu, auf kleine Gruppengrößen zu achten. Speziell in guten Pilates-Studios werde zudem „das Training auf der Matte durch Geräte ergänzt“. Auch sollten „Modifikationen in Bezug auf körperliche Einschränkungen und das individuelle Leistungsniveau angeboten“ werden. Darüber hinaus zähle der Gesamteindruck des Trainingspersonals. Denn bei Trainingsarten wie Yoga oder Pilates gehe es auch darum, „ein ganzheitliches Bild zu vermitteln, bei dem Körper, Geist und Seele möglichst im Einklang sind“. Trainer sollten den Anspruch haben, „diese Philosophie vorzuleben und dadurch glaubhaft zu vermitteln“.

Sollte ein Trainer auch gesundheitliche Einschränkungen erkennen können? Laut Pilates-Expertin Ogaj sollte ein Trainer Neulinge vor der ersten Unterrichtseinheit zumindest nach gesundheitlichen Einschränkungen fragen, „um Übungen gegebenenfalls entsprechend anpassen zu können“.

Sollten insbesondere Jugendliche besser Ausdauer- und Leistungssportarten betreiben? Laut Facharzt Spickermann ist es „für alle Kinder und Jugendlichen wichtig, möglichst viel Bewegung zu haben“. Ideal seien Sportarten, „bei denen der ‚ganze Körper‘ gefordert ist“. Gegen Wellfit-Kurse sei „grundsätzlich nichts einzuwenden“. Kraftsport an Geräten sollte aber „erst ab dem 15. Lebensjahr begonnen werden“. Vorher bestehe „die Gefahr der Überlastung der Wachstumsfugen“.