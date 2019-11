Neueröffnung in Wermelskirchen : „Art-Möbel Effekt“ vereint Möbel und Kosmetik

Wermelskirchen Gemeinsam mit Mitarbeiterin Cynthia Conev eröffnen Andrea Artuschewski und Thomas Müller ein neues Geschäft an der Kölner Straße.

Neu- und Gebrauchtmöbel sowie Kosmetik sind auf den ersten Blick eine ungewöhnliche Kombination. Für Friseurin und Kosmetikerin Andrea Artuschewski sowie Thomas Müller, Inhaber des Möbeltransport- und Umzugsunternehmens „MTM“ mit Sitz in Dabringhausen, bestehen dabei keinerlei Widersprüche. „Beide Dinge braucht der Mensch – er will sich zuhause und in seiner Haut wohlfühlen“, beschreibt Thomas Müller die Grund-Idee zu dem neuen Geschäft „Art-Möbel Effekt“ an der Kölner Straße 10, das am Samstag, 9. November, um 11 Uhr erstmals die Pforten öffnet.

„Wir haben in unseren Gesprächen im Vorfeld kleine Bausätze zusammengesetzt – jetzt ist eine größere Hausnummer daraus geworden“, sind Artuschewski und Müller zuversichtlich auf den Erfolg ihres Konzeptes. Als Firmenbetreiber in Sachen Umzüge und Entrümpelungen erlebe er es häufig, dass gut erhaltene, wertige Möbel letztlich auf dem Müll landen. „Wenn sich beispielsweise ältere Menschen in ihrem Wohnen verkleinern, sind die traurig, wenn die sehen, was mit ihren Sachen passiert“, beschreibt Thomas Müller seine Erfahrung, der betont, dass er im Geschäft „Art-Möbel Effekt“ ausschließlich exklusive, qualitative Möbelstücke anbietet: „Bad-, Wohn- und Schlafmöbel bilden das Spektrum.“ Dazu kämen Neumöbel, bei einem Erfolg sei eine Erweiterung des Ladenlokals auf die Fläche der ehemaligen Videothek an der Carl-Leverkus-Straße denkbar. „Ich handele ja ebenso mit neuen Büromöbeln, berate Firmen bei der Einrichtung“, erläutert der 51-Jährige. „Mein Ziel ist sicherlich kein Möbelhaus. Aber ein Angebot mit guten Möbeln für kleines Geld, das es in der Gegend in dieser Form nicht gibt“, sagt Thomas Müller.