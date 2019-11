Kita Jahnstraße profitiert : Werkzeugforscher spenden für Wermelskirchener Kita-Kinder

Wermelskirchen (tei.-) Soziales Engagement in der Region ist für die Forschungsgemeinschaft Werkzeuge und Werkstoffe Remscheid (FGW) ein wichtiges Thema. Aus diesem Grund wurde eine Geld- und Sachspende der städtischen Kindertagesstätte Jahnstraße in Wermelskirchen übergeben.

Die Kinder der Tagesstätte erfreuen sich nun an zehn neuen „Tonies“. Das sind kleine Figuren mit einem Audiosystem, mit dem die Kinder über die „Tonie-Box“ den spannenden Geschichten und schönen Liedern lauschen können. So erträumen sie sich in eine Welt voller Möglichkeiten.