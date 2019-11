Feierstunde in Wermelskirchen : Verdienstkreuz für zwei „Goldstücke“

Feierstunde in den Bürgerhäuser mit (v.l.) Landrat Stephan Santelmann, Renate Schmitz-Mohr, Manfred Schmitz-Mohr, Henning Conrads, Frederike Conrads und Stefan Leßenich. Fotos: Jürgen Moll, Udo Teifel, VVV. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Wermelskirchen Eine hohe Anerkennung für Henning Conrads und Manfred Schmitz-Mohr. Die beiden Geehrten eint vor allem ihr ehrenamtliches Engagement für den Einzelhandel und damit den Wirtschaftsstandort Wermelskirchen.

Sie sind in der Zeit ihres Engagements gemeinsame Wege gegangen, haben mit wechselnder Intensität stets Hand in Hand gearbeitet, ihre freundschaftliche Verbundenheit ist bis heute für jeden Betrachter spürbar. Darum ist es nur folgerichtig, dass Henning Conrads und Manfred Schmitz-Mohr ihre Auszeichnungen gemeinsam aus den Händen von Landrat Stephan Santelmann überreicht bekamen. Gerade die Verdienste um und ihr Engagement im Einzelhandel einen Conrads und Schmitz-Mohr bis heute.

Feine Unterschiede gibt es in Henning Conrads nachdrücklichem Einsatz für den Kulturverein, mit der er die Kindertheater-Vorstellungen in Wermelskirchen wieder ins Leben rief, oder Manfred Schmitz-Mohrs unermüdliches Arbeiten für eine saubere und ansehnliche Innenstadt mit dem Verkehrs- und Verschönerungsverein (VVV), dessen Vorstand er seit über 40 Jahren angehört. Obendrein setzt sich Manfred Schmitz-Mohr bis heute kommunalpolitisch (Bürgerforum) ein, während Henning Conrads persönlich von der Politik stets die Finger ließ. „Die heutige Verleihung ist schon insofern sehr besonders, als dass zwei Personen für sehr ähnliche Tätigkeiten zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger ausgezeichnet werden“, stellte Landrat Santelmann vor gut 50 Gästen in den Bürgerhäusern an der Eich fest.

Henning Conrads als Organisator immer mit seinem Rad unterwegs. Foto: Udo Teifel/Teifel, Udo (tei)

Info Auszeichnungen der Ordensträger Henning Conrads erhielt im Jahr 2000 bereits die Ehrenplakette der Stadt Wermelskirchen und in 2014 das Ehrenabzeichen. Die Verdienste von Manfred Schmitz-Mohr würdigte die Stadt Wermelskirchen im Jahr 2000 mit der Verleihung der Ehrennadel. Vom Bergischen Einzelhandelsverband erhielt Schmitz-Mohr in 2006 die Goldene Ehrennadel.

Ganz im Sinne des Ausspruchs von dem Gründer der SOS-Kinderdörfer, Hermann Gmeiner, hätten Conrads wie Schmitz-Mohr stets mehr getan, als sie hätten tun müssen, betonte Santelmann: „Langfristiger, ehrenamtlicher Einsatz bedeutet verbindliche Verpflichtung und Verantwortung – unbezahltes und unbezahlbares Engagement.“

Manfred Schmitz-Mohr bei der jüngsten Müll-Aktion des VVV. Foto: VVV

Henning Conrads (75 Jahre), zu beruflich aktiven Zeiten selbstständiger Schuhhändler an der Telegrafenstraße, und Manfred Schmitz-Mohr (79), einst Einzelhändler an der unteren Eich, sind Mitbegründer und Triebfedern der ehemaligen Wermelskirchener Werbegemeinschaft, die als Untergruppe im Bergischen Einzelhandelsverband existierte und Vorläufer des heutigen Marketingvereins „Wir in Wermelskirchen“ (WiW) war. Wer an die Erfolgsveranstaltung „Das Fest“ mit verkaufsoffenem Sonntag im Frühjahr denkt, vergisst die „Wermelskirchener Aktionstage“ (WAT) nicht, aus denen sich „Das Fest“ entwickelte. Und natürlich die Weihnachtslosaktion und der Nikolausmarkt – schon eine Herzensangelegenheit von Henning Conrads. Einen besonderen Dank richtete Stephan Santelmann an die Ehefrauen und Familien, die unter anderem in Form von Töchtern und Enkeln in die Bürgerhäuser gekommen waren: „Ehrenamtlich tätige Menschen sind Organisationstalente.“ Neben dem Engagement müssten Beruf und Familie berücksichtigt werden.