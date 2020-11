Krankenhaus Wermelskirchen : Corona-Schnelltest und neue Privatstation

Wermelskirchen Nach drei Jahren Bauphase ist die neue Station endlich eröffnet worden. Ein Schnelltest sorgt für noch mehr Sicherheit im Krankenhaus. Die ersten Patienten wurden bereits aufgenommen.

Auf eine große Eröffnungsfeier der neuen Privatstation hat das Krankenhaus Wermelskirchen wegen der Corona-Pandemie lieber verzichtet, damit das Krankenhaus, in dem höchste Hygienestandards erfüllt werden, sicher für die Patienten bleibt. Bereits am vergangenen Wochenende konnten die ersten Patienten der bestehenden Privatstation West in den gegenüberliegenden, neuen Flügel einziehen. Insgesamt 32 Betten stehen in der Privatstation nun zur Verfügung: 15 auf der bisherigen und 17 auf der neuen Privatstation.