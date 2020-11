Corona aktuell : Infizierte in vier Leichlinger Einrichtungen

Infizierte in vier Leichlinger Einrichtungen

Drei weitere Leichlinger haben sich mit dem Coronavirus infiziert, teilte die Kreisverwaltung am Mittwoch mit. Foto: Pavan Kumar/DPA/CDC

Fallzahlen Dem Kreisgesundheitsamt sind am Mittwoch 16 weitere Fälle bekannt geworden: Bergisch Gladbach (10), Burscheid (1), Leichlingen (3), Wermelskirchen (2). Damit gibt es bislang 2009 bestätigte Infektionen im Rheinisch-Bergischen Kreis (204 in Leichlingen).

601 Personen sind aktuell infiziert: Bergisch Gladbach (274), Burscheid (62), Kürten (21), Leichlingen (72), Odenthal (20), Overath (49), Rösrath (55) und Wermelskirchen (48). 1340 Personen befinden sich in Quarantäne, 131 von ihnen in der Blütenstadt. 32 Covid-19-Patienten werden zurzeit stationär in Krankenhäusern im Kreisgebiet behandelt, fünf von ihnen auf Intensivstationen.