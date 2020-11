Kostenpflichtiger Inhalt: 25 Jahre Postagentur in Oberpohlhausen : Tante-Emma-Laden seit 25 Jahren Partner der Post

Karla vom Stein führt in Oberpohlhausen seit 25 Jahren eine Post-Partnerfiliale. Foto: Jürgen Moll

Pohlhausen Karla vom Stein in Pohlhausen hat noch nie so viele Pakete angenommen wie in diesem Jahr. Vor 25 Jahren gab es noch einen großen Leimtopf, um die Adressetiketten aufzukleben.